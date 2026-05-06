به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان، با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مقرر شد در راستای حمایت از معیشت کیشوندان در شرایط سخت اقتصادی و جنگی کشور، هزینه خدمات خروج اضطراری خودروی تمامی کیشوندان که به صورت اضطراری در ایام جنگ رمضان خارج شده اند به طور کامل بخشیده شود.

بر اساس دستور صادره، پس از پایان شرایط اضطراری، فرایند استرداد اسناد خودروهای خارج شده از جزیره به مالکان خودروها با طی تشریفات قانونی مربوطه ‌و بررسی های فنی بدون پرداخت هزینه صورت خواهد پذیرفت.

همچنین کیشوندانی که پیش‌تر اقدام به پرداخت مبالغ تعیین‌شده نموده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سازمان منطقه آزاد کیش و ارائه مدارک پرداخت، نسبت به دریافت وجه خود اقدام کنند.

همچنین به اطلاع کیشوندان گرامی می رساند، با توجه به مرتفع شدن شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی و استقرار کامل ادارات و نهادهای متولی امر، با درخواست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران-کیش از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ خدمات صدور مجوز خروج اضطراری، متوقف شده و افرادی که قصد خروج خودرو از جزیره را دارند باید مطابق روال قانونی معمول نسبت به طی تشریفات خروج از طریق اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران-کیش اقدام نمایند.

شایان ذکر است، افرادی که پیش‌تر نسبت به دریافت مجوز خروج اضطراری اقدام نموده و تاکنون از جزیره خارج نشده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ فرصت دارند با مجوز اخذ شده نسبت به خروج از جزیره کیش اقدام کنند. پس از انقضا تاریخ مذکور، مجوزهای صادره از درجه اعتبار ساقط شده و کان لم یکن تلقی می گردد.

همچنین آخرین مهلت بازگشت کلیه خودروهایی که با مجوز خروج اضطراری از جزیره خارج شده یا می شوند، ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده و کلیه خودروهایی که از این شرایط استفاده نموده اند باید تا تاریخ تعیین شده به جزیره کیش بازگردند.

بدیهی است عدم رعایت موعد تعیین شده برای بازگشت خودروهای خارج شده در طرح خروج اضطراری، علاوه بر شمول جرایم و عوارض قانونی مربوطه، تخلف از قوانین و مقررات محسوب شده و مراتب اقدام قانونی از طریق مراجع ذی‌ربط صورت خواهد پذیرفت.