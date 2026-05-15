جباری: تسهیل تردد خودروهای کیش در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری از پیگیری برای تمدید و تسهیل شرایط ورود و خروج خودروهای کیشوندان تا زمان بازگشت جزیره به شرایط عادی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شرایط ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل و محدود شدن پروازها، بسیاری از ساکنان جزیره برای انجام امور ضروری ناچار به استفاده از مسیرهای زمینی شده‌اند.

وی افزود: با توجه به این شرایط لازم است شرایط تردد خودروها برای آنان تسهیل شود.

جباری با اشاره به نیاز برخی از ساکنان کیش به خروج از جزیره برای امور درمانی، اداری و معیشتی گفت: محدودیت در تردد خودروها می‌تواند مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد کند، به همین دلیل موضوع تمدید این شرایط تا زمان عادی شدن وضعیت جزیره در حال پیگیری است.

نماینده مردم کیش در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری این موضوع از طریق رایزنی‌ با استاندار هرمزگان خبر داد و تأکید کرد: رایزنی‌ها با مسئولان استانی و دستگاه‌های مرتبط برای فراهم شدن امکان ادامه این شرایط در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان، تصمیمی اتخاذ شود که تا بازگشت کیش به شرایط عادی، امکان ورود و خروج خودروهای کیشوندان با سهولت بیشتری فراهم باشد تا بخشی از مشکلات تردد و فشارهای اقتصادی وارد شده به مردم جزیره کاهش یابد.