به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور اظهاار کرد: امسال بیش از ۹ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های آبرسانی شرق هرمزگان اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: این اعتبار برای ۳۷ طرح آبرسانی در شهرستان‌های میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد است.

عبدالحمید حمزه‌پور افزود: این طرح‌ها تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد و بیش از ۴۳ هزار و ۶۳۳ تن از جمعیت منطقه از آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: طرح‌ها شامل ساخت مخازن ذخیره آب، راه‌اندازی ایستگاه‌های پمپاژ، حفر و تجهیز چاه‌ها، اجرای خطوط انتقال و توسعه شبکه‌های توزیع آب است.

مدیرعامل آبفای هرمزگان افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب، افزایش پایداری شبکه و کاهش تنش آبی در مناطق شهری و روستایی شرق هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است.

حمزه نژاد گفت: هم اکنون سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب از منابع مختلف برای تامین آب آشامیدنی مردم هرمزگان تولید، انتقال و توزیع می‌شود.

وی گفت: از این میزان ۴۰ درصد از چاه‌ها، ۳۵ درصد از آب شیرین‌کن‌ها و ۲۵ درصد نیز از محل منابع سدها و بخشی از چشمه‌ها تامین می‌شود.