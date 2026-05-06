به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان هرمزگان، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی جاده‌های هرمزگان روان است و تنها در ساعات ابتدایی صبح ترافیک مقطعی در مسیر اسکله و محدوده باباغلام گزارش شد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با رانندگان حادثه‌ساز، افزود: شب گذشته در محور ایست‌وبازرسی شهید میرزایی به سمت بندرعباس، دو دستگاه خودروی زانتیا و یک دستگاه شاهین با سرعت خطرناک ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت اقدام به کورس‌گذاری کردند که با هوشیاری تیم‌های کنترل نامحسوس، دو خودرو توقیف و دستور بازداشت سیستمی خودروی متواری نیز صادر شد.

فرمانده پلیس راه هرمزگان با ابراز تأسف از همراهی خانواده‌ها با رانندگان متخلف تأکید کرد: با دستور دادستان استان این خودروها به مدت یک ماه توقیف شده و رانندگان خاطی جهت انجام تست‌های سلامت روان به مراجع قضایی و بهداری نیروی انتظامی معرفی شدند تا از تکرار رفتارهای پرخطر در جاده‌ها جلوگیری شود.