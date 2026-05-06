به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانهها با تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان هرمزگان، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی جادههای هرمزگان روان است و تنها در ساعات ابتدایی صبح ترافیک مقطعی در مسیر اسکله و محدوده باباغلام گزارش شد.
وی با اشاره به برخورد قاطع با رانندگان حادثهساز، افزود: شب گذشته در محور ایستوبازرسی شهید میرزایی به سمت بندرعباس، دو دستگاه خودروی زانتیا و یک دستگاه شاهین با سرعت خطرناک ۲۱۰ کیلومتر بر ساعت اقدام به کورسگذاری کردند که با هوشیاری تیمهای کنترل نامحسوس، دو خودرو توقیف و دستور بازداشت سیستمی خودروی متواری نیز صادر شد.
فرمانده پلیس راه هرمزگان با ابراز تأسف از همراهی خانوادهها با رانندگان متخلف تأکید کرد: با دستور دادستان استان این خودروها به مدت یک ماه توقیف شده و رانندگان خاطی جهت انجام تستهای سلامت روان به مراجع قضایی و بهداری نیروی انتظامی معرفی شدند تا از تکرار رفتارهای پرخطر در جادهها جلوگیری شود.
بندرعباس - فرمانده پلیس راه هرمزگان از توقیف خودروهای متخلف با سرعت ۲۱۰ کیلومتر و معرفی رانندگان آنها به مراکز روانشناسی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانهها با تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان هرمزگان، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی جادههای هرمزگان روان است و تنها در ساعات ابتدایی صبح ترافیک مقطعی در مسیر اسکله و محدوده باباغلام گزارش شد.
نظر شما