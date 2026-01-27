توقیف کامیون بنز با ۳۶۸ میلیون ریال خلافی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران پلیس راه پارسیان حین گشت‌زنی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه کامیون بنز باری مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام استعلام‌های لازم، متوجه شدند این کامیون دارای ۳۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال خلافی است.

رئیس پلیس راه استان هرمزگان با تأکید بر لزوم رعایت نظم و انضباط ترافیکی، خاطرنشان کرد: در این رابطه، خودروی مذکور جهت طی مراحل قانونی توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ حق‌پرست همچنین به رانندگان و مالکان وسایل نقلیه توصیه کرد: چنانچه خودروی آنان به هر دلیل دارای توقیف قضایی است، پیش از هرگونه استفاده، نسبت به رفع توقیف از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند.