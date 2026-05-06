فرماندار دشتستان: استانداردهای نگهداری گندم در شهرستان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح چهارشنبه در بازدید از مراکز خرید گندم اظهار کرد: شهرستان دشتستان دارای ظرفیت های بسیار خوبی در عرصه کشاورزی و تولید گندم است.

فرماندار دشتستان بر رعایت استانداردهای نگهداری گندم تأکید کرد و افزود: با توجه به متغیر بودن وضعیت آب و هوای منطقه در فصل بهار، باید گندم را به سرعت جمع آوری و ذخیره سازی کرد.

وی افزود: خوشبختانه تمام امکانات لازم جهت رفاه کشاورزان و خرید و تحویل گندم از آنها در تمام مراکز خرید گندم در سطح شهرستان تدارک دیده شده است.

دشتی از مراحل جمع آوری و ذخیره سازی گندم در سیلو و کارخانه های آرد شهرستان بازدید کرد.

گفتنی است این بازدید با هدف نظارت بر فرآیند خرید تضمینی گندم و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به کشاورزان و رفع چالش‌های احتمالی انجام شد.