آهنگ رسمی تیم ملی به فیفا رسید؛ جزئیات ۱۵ ثانیه شادی برای یک ملت

به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ تولید شده پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی که طی روزهای گذشته نام او به عنوان یکی خوانندگان رسمی موسیقی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی منتشر شده است رسما به فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) ارسال شد.

بنا به شنیده ها این قطعه که پرواز همای و گروه اجرایی برای استفاده در مسابقات جام جهانی در نظر گرفته اند، دربرگیرنده حال و هوایی حماسی با محوریت اصلی سازهای کوبه ای است که تلاش دارد شورآفرینی و حماسه را به مخاطبان ارائه دهد.

این تک آهنگ به نوعی قطعه رسمی تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی فوتبال است که قبل از آغاز بازی تیم ملی فوتبال کشورمان با حریفان در قسمتی که بازیکنان مشغول گرم کردن هستند در استادیوم پخش می شود. البته این احتمال هم وجود دارد که ۲ قطعه دیگر نیز از ایران برای پخش در مسابقات جام جهانی انتخاب و تولید شوند.

پرواز همای طی روزهای گذشته دیداری هم با اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان داشته و قرار است در روزهای پیش رو نیز دیدارهای دیگری با بازیکنان داشته باشند.

براساس اطلاعات کسب شده از روند تولید آثار موسیقایی در مسابقات جام جهانی، تیم های ملی شرکت کننده در جام جهانی می توانند سه آهنگ را به فیفا معرفی کنند که این آهنگ ها می توانند دربرگیرنده آهنگ های مربوط به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و مسابقات جام ملت های آسیا سال ۲۰۲۳ نیز باشند.

از دیگر نکاتی که می توان درباره حضور موسیقی در مسابقات جام جهانی اشاره کرد، تولید یک قطعه موسیقایی کوتاه ۱۰ تا ۱۵ ثانیه ای برای لحظه به ثمررسیدن گل در ورزشگاه است که طی روزهای آینده نیز این موسیقی با محوریت «شادی یک ملت» به فیفا معرفی می شود. مسیری که فعلا در فدراسیون فوتبال کشورمان در حال بررسی است.