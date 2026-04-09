قدردانی از هنرمندانی که کف میدان بودند؛ حالا وقت حضور مدیران است

رضا مهدوی کارشناس، پژوهشگر و نوازنده موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت فرارسیدن چهلمین روز شهادت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای و دیگر شهدای جنگ رمضان با اشاره به پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس‌جمهور تروریست آمریکا و همچنین اذعان مقامات آمریکایی، صهیونیستی و رسانه‌های خارجی به پیروزی ایران در جنگ تحمیلی سوم درباره نقش فرهنگ و هنر در این عرصه توضیح داد: دیروز چهلم آقا بود که به نظرم چهلم «نفس زکیه» انقلاب اسلامی است و من این روز گرانقدر با پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا را به فال نیک می گیرم. در این روزهایی که گذشت شرایط به گونه ای بود که نباید عزاداری می کردیم و با خلق حماسه ای بی نظیر برای پیروزی و اعتلای راه رهبر شهید در خیابان ها حضور حداکثری داشتیم. پس چه بهترکه بعد از اطمینان از قول و قرارهایی که در تفاهم مبتنی برآتش بس حاصل می شود، بیاییم به یاد رهبر شهید و اتصال دوران هشت سال دفاع مقدس به پیشنهاد چند روز پیش آقای محمد گلریز مبنی بر خوانش سرود ماندگار «خجسته باد این پیروزی» لبیک بگوییم و آن را در میدان آزادی باهم بخوانیم.

وی ادامه داد: بی تردید و در هر شرایطی وضعیت «صلح» از هر وضعیت دیگری بهتر است. شرایطی که مردم شریف ایران چه در دوران هشت ساله دفاع مقدس، چه در ایام جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان نشان دادند اگر پای دفاع از میهن به میان می آید جانانه پای کار کشورشان هستند و با وجود عهدشکنی‌های دشمن درست در زمانی که مذاکره در حال انجام است ناراحت و خشمگین از کینه امپریالیسم به میدان نبرد می آیند و به دفاع مشغول می شوند. مسیری که دیگر باعث نمی شود دشمنان به فکر تجزیه طلبی، سودجویی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران باشند. امیدوارم این بار از آن سوی میدان، عهد شکنی برای پذیرش شروط ۱۰ گانه جمهوری اسلامی ایران را شاهد نباشیم. همچنین لازم است از کشورهای میانجی چون پاکستان قدردانی شود. همه باید بپذیریند که ایران عزیزمان باید به سمت صلح و تکنولوژی برود. شرایطی که اگرچه موجب به شهادت بسیاری از دانشمندان عزیزمان شد اما یقین داریم به واسطه جوانان همیشه در میدان این میهن گرامی که شایسته عنوان «بهترین» هستند شاهد اتفاقات ارزشمندی در آبادانی ایران عزیز خواهیم بود.

این کارشناس موسیقی که طی سال های گذشته مدیریت مرکز موسیقی حوزه هنری و جشنواره موسیقی فجر را نیز به عهده داشته است، درباره نقش هنرمندان طی روزهای جنگ رمضان برای افزایش تاب آوری مردم و برنامه هایی که در کف خیابان ها برگزار شد، تصریح کرد: خوشبختانه بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی از جمله محسن چاوشی، علی قمصری، رضا صادقی، پرواز همای، گرشا رضایی، محمد معتمدی، فرزاد فرزین، محسن ابراهیم زاده، علی زند وکیلی، غلامرضا صنعتگر و تعدادی دیگر کارهای بسیار خوبی انجام دادند که واقعا برای بازسازی و ترمیم روحیه مردم در جهت تاب آوری در دوران جنگ نقش ایفا کرد. حتی مداحان نیز آثار موسیقایی حماسی را پیش روی مخاطبان قرار دادند که به اعتقاد من شروع کننده سبک جدیدی از نوحه خوانی حماسی بود. فضایی که بسیاری از آنها نیز سفارش شده از جایی نبود ولی دربرگیرنده جذابیت ها و شجاعت هایی بود که باید به این روند آفرین گفت. مسیری که در ابراز احساسات شهادت مظلومانه دختران و پسران مدرسه «شجره طیبه» میناب و دفاع از وطن نمود بیشتری پیدا کرد و فضایی را فراهم ساخت تا به واسطه موسیقی، این ظلم و جنایت را که نه با یک موشک بلکه با ۲ موشک بر سر این کودکان مظلوم فرود آمد، فراموش کنیم.

مهدوی در بخش پایانی صحبت های خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه عملکرد مدیریت حوزه موسیقی در ایام آتش بس و چگونگی مواجهه با هنرمندان بعد از اتمام احتمالی و همیشگی جنگ توضیح داد: گرچه برخی از هنرمندان موسیقی بودند که بنا به سلیقه و نگاهشان تمایل چندانی برای حضور در میدان نداشتند که بنده به آنچه برای نیامدن انتخاب کردند، کاری ندارم اما روی صحبتم با مدیران این حوزه است که بی تردید باید به واسطه حضور صمیمانه و وطن پرستانه هنرمندان موسیقی در کف میدان از این به بعد مکانیزم جدیدی در مواجهه های مبتنی برتولید طراحی کنند زیرا این جنگ سخت که باید اتفاق می افتاد برای همه به وضوح نشان داده شد که چه کسانی پای کار ایران و ایرانی ایستادند.