آسیب به ۳۷۹ ساختمان آموزش و پرورش شهر تهران در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پارسا با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی سوم بیشترین حملات به شهر تهران اتفاق افتاد گفت: به جهت اینکه تراکم ساختمان‌ها در شهر تهران متفاوت با سایر استان‌هاست آسیب‌هایی که به مدارس شهر تهران وارد شد بیش‌تر از آسیب‌هایی است که به مدارس سایر استانها وارد شده است.

وی با بیان اینکه ۳۷۹ ساختمان ما تحت تاثیر این جنگ قرار گرفت و آسیب دید افزود: آسیب‌های جزئی و کلی داشتیم. از ۳۷۹ ساختمان آسیب دیده ۳۲۳ فضای مدرسه بودند که اکثر آن‌ها آسیب‌های جزئی مانند شکستن شیشه‌ها، در و پنجره‌ها، ریخته شدن سقف‌های کاذب بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه پنج مدرسه آسیب‌ جدی دیدند به جهت اینکه ساختمان‌های مجاور آنها مورد اصابت قرار گرفته بود ادامه داد: در حال حاضر در حال پیگیری این پنج مدرسه هستیم؛ پیمانکار مشغول کار شده تا این مدارس در صورت بازگشایی آماده حضور دانش‌آموزان باشند.

قربانیان با اشاره به ارزش اقتصادی این پروژه افزود: با این نوسازی، حدود ۱۰۰۰ متر مربع به فضای کسب‌وکار شهروند افزوده شده که با قیمت‌های امروز، دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان ارزش تجاری به دارایی‌های مجموعه اضافه کرده است. پیش‌بینی می‌کنیم با این تحول، میزان فروش این مجموعه نیز شاهد جهشی ۶۰ درصدی باشد.

وی، تقارن این پروژه با نبردهای رمضان را نقطه عطف آن دانست و تأکید کرد: در حالی که بسیاری از پروژه‌ها در روزهای سخت جنگ رمضان متوقف بود، همکاران من شبانه‌روزی تلاش کردند. این پروژه، پاسخی محکم به جنایات اخیر دشمن است؛ اگر آنها فروشگاه والفجر ما را هدف قرار دادند و ۴۵۰ متر از سطح فروش ما در محله مسعودیه را تخریب کردند، ما با ساخت این ۱۰۰۰ متر نشان دادیم که جریان آبادی و ساختن در این کشور متوقف‌شدنی نیست.

قربانیان خاطرنشان کرد: این پروژه درسی ماندگار از ایثار، استقامت و ساختن است. ما ثابت کردیم که در اوج بحران‌ها، شهر و مجموعه خود را بسیار بهتر از دیروز خواهیم ساخت و این یادگار ارزشمند را تقدیم مردم شریف تهران می‌کنیم.