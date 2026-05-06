۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

بیاتی: پروازهای فرودگاه کرمانشاه پس از ۶۵ روز وقفه از سر گرفته شد

کرمانشاه- مدیرکل فرودگاه‌ کرمانشاه گفت: پس از ۶۵ روز وقفه به دلیل حملات ناجوانمردانه دشمن، نخستین پرواز از مبدأ مشهد مقدس در فرودگاه کرمانشاه به زمین نشست.

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وقفه ۶۵ روزه در پروازهای فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه که به علت حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی به کشور عزیزمان به وجود آمده بود، امروز مجدداً شاهد از سرگیری پروازها هستیم.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی استان کرمانشاه افزود: خدا را شاکریم که پس از سپری شدن این وقفه، امروز نخستین پرواز از مبدأ مشهد مقدس در فرودگاه کرمانشاه با موفقیت به زمین نشست.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب زیرساخت‌های فرودگاهی تصریح کرد: الحمدلله زیرساخت‌های فرودگاه کرمانشاه با تلاش‌های جهادی و بی‌وقفه همکاران عزیزمان به خوبی حفظ و آماده‌سازی شده است.

بیاتی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون آمادگی لازم و کامل برای نشست و برخاست سایر پروازها در این فرودگاه وجود دارد و امیدواریم با این تلاش‌ها، ان‌شاءالله خدمتگزار خوبی برای مردم عزیز و شریف استان باشیم.

