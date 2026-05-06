یوسفی: توسعه و نشر معنویت در حوزه فعالیت مداحان مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یوسفی صبح چهارشنبه در جمع اعضای کانون مداحان استان زنجان، با تأکید بر اینکه «توسعه و نشر معنویت در حوزه مداحی فوقالعاده مهم است»، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همواره بر پایههای اعتقاد، ایمان و سپس تبیین مبتنی بر آگاهی تأکید داشتهاند و مداحان باید این سه عنصر را در کنار هم ببینند.
وی با اشاره به آسیبهای پیش روی جریان مداحی، گفت: اگر معنویت در این عرصه به سمت منفعتطلبی، برداشتهای شخصی و جناحبازی حرکت کند، کارکرد اصلی خود را از دست میدهد.
یوسفی با اشاره به تأثیر عمیق مداحیهای معنوی بر نسل نوجوان و جوان، تصریح کرد: اگر مداحی در نوجوانی عشق و معرفت حقیقی به امام حسین(ع) ایجاد کند، برکات آن در آینده او جاری میشود. نمونه آن در اردوهای راهیان نور دیده شده است؛ مداحی که خود ارتباط قلبی با شهدا دارد، میتواند این حس را در نوجوانان نیز زنده کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان بر لزوم نیازسنجی واقعی و برنامهریزی منسجم در سطح استان و شهرستانها تأکید کرد و گفت: برنامهها باید بر اساس برآورد دقیق هزینه و با نظم و جدول زمانی مشخص پیش رود. متأسفانه اعتبارات در حال حاضر محدود و قطرهچکانی است، اما با انعقاد تفاهمنامههای مؤثر میتوان گامهای عملی برداشت.
وی با یادآوری این که خلوص و جهاد تبیینِ همراه با ایمان ارزش دارد، گفت: با نظم و جدیت در برگزاری جلسات شهرستانی، بتوان اقدامات مؤثری در راستای تعمیق معنویت در مداحی انجام داد.
