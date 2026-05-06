۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

سازمان تعاونی روستایی برای خرید تضمینی سیر شهداد ورود کند

کرمان- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با اشاره به کاهش شدید قیمت سیر شهداد و نبود تقاضای کافی در بازار این محصول، خواهان ورود و حمایت تعاونی روستایی برای انجام خرید تضمینی این محصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا ترابی موسوی، با اشاره به کاهش شدید قیمت سیر شهداد و نبود تقاضای کافی در بازار این محصول گفت: ورود و حمایت سازمان تعاونی روستایی برای انجام خرید تضمینی این محصول درخواست می شود تا بتوان این شرایط را بهتر مدیریت کرد.

وی همچنین به تأمین مالی و ایجاد سرمایه در گردش برای حمایت از کشاورزان به منظور جلوگیری از خسارت گسترده اشاره و افزود: در پی درخواست جمعی از کشاورزان تولیدکننده سیر در شهرستان شهداد، کمیسیون کشاورزی به بررسی‌های میدانی و کارشناسی پرداخت.

وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان تولید سیر در منطقه شهداد در سال جاری حدود ۱۳ هزار تن است که تاکنون حدود ۳ هزار تن از محصول برداشت و به فروش رسیده است.

ترابی موسوی، تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار تن از محصول هنوز برداشت نشده و حداکثر تا پایان اردیبهشت ‌ماه جاری فرصت برداشت آن وجود دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان به دلایل کاهش شدید قیمت سیر پرداخت و افزود: عدم حضور صادرکنندگان به دلیل مشکلات مربوط به بازگشت ارز، هم‌زمانی فصل برداشت با شرایط جنگی و حمله به برخی میادین بار در تبریز و ارومیه که موجب کاهش تمایل بارفروشان به خرید محصولات کشاورزی از جمله سیر شده، از جمله این دلایل است.

وی ادامه داد: نبود یک پایانه صادراتی متمرکز در منطقه شهداد برای فرآوری، بسته‌بندی و آماده‌سازی محصول به منظور صادرات، کمبود کامیون و ناوگان حمل‌ونقل در منطقه به دلیل شرایط جنگی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بین کشاورزان و عدم تحقق وعده خرید تضمینی توسط جهاد کشاورزی به دلیل کمبود منابع مالی از سایر دلایل کاهش شدید قیمت سیر است.

