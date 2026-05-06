به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر از صادرات بیش از ۵۰۰ تن انواع محصولات گلخانهای این استان در جریان جنگ ۴۰ روزه اخیر خبر داد و گفت: ارزش تقریبی این محمولهها حدود ۴۰۰ هزار دلار برآورد شده است.
وی اظهار کرد: محصولات صادر شده شامل فلفل دلمهای رنگی، گوجهفرنگی و دیگر محصولات سبزی و صیفی بوده که به کشورهای روسیه، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و عراق ارسال شدهاند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از یک هزار تن انواع محصولات گلخانهای شامل فلفل دلمهای رنگی، گوجهفرنگی، خیار و سایر محصولات سبزی و صیفی از استان همدان به همین کشورها صادر شده است.
وی با اشاره به چشمانداز صادراتی استان بیان کرد: پیشبینی میشود میزان صادرات محصولات گلخانهای همدان در سال جاری به بیش از ۴۰ هزار تن برسد.
فروزانفر با بیان اینکه حدود ۸۰۰ واحد گلخانه فعال در استان همدان وجود دارد، گفت: این واحدها سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانهای تولید میکنند که حدود ۴۰ درصد آن به بازارهای صادراتی اختصاص دارد و حتی در شرایط خاص نیز روند صادرات متوقف نشده است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر سطح زیر کشت گلخانهای در استان به بیش از ۳۰۰ هکتار افزایش یافته است، اما برای توسعه بیشتر این بخش، رفع چالشهای زیرساختی از جمله تأمین پایدار برق و گاز و ایجاد راههای دسترسی مناسب که از مطالبات اصلی گلخانهداران است، باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به کمبود منابع آبی و ضرورت فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی افزود: تولید محصولات بازارپسند با هدف حضور مؤثر در بازارهای جهانی و افزایش صادرات، توسعه گلخانهها را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، توسعه شهرکهای گلخانهای و گلخانههای کوچکمقیاس از برنامههای مورد تأکید دولت و بهویژه وزارت جهاد کشاورزی است و در سه سال گذشته سطح گلخانههای در حال بهرهبرداری استان همدان از ۲۰۰ هکتار به حدود ۳۱۰ هکتار افزایش یافته است.
