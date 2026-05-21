به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانیپاک، ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به گستردگی پوشش و فعالیتهای این مجموعه، از خدماترسانی در حوزههای مختلف کشاورزی، خرید و توزیع محصولات، تأمین نهادهها و برنامههای توسعهای جدید خبر داد.
وی با تشریح ساختار این شبکه افزود: تعاون روستایی استان کرمان انواع اتحادیهها، تعاونیهای تولید، تعاونیهای روستایی و کشاورزی، تعاونیهای مرغداران، زنبورداران و دامداران، شرکتهای زیرمجموعه، اتحادیههای شهرستانی و اتاق اصناف کشاورزی را زیر پوشش دارد و ارائه دهنده خدمات متنوع به بخش کشاورزی است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمان با اشاره به فعالیتهای مجموعه در خرید توافقی محصولات کشاورزی تصریح کرد: خرید محصولاتی مانند ذرت، پنبه، کلزا و سایر محصولات اصلی استان از طریق این شبکه انجام میشود و علاوهبر آن، در حوزه تأمین و توزیع نهادهها و کالای اساسی نیز نقش مؤثری ایفا میکند.
امیرخانیپاک خاطرنشان کرد: طی ۴۰ روز جنگ، ۲۷۵۰ تن اقلام اساسی شامل قند، شکر، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان کرمان عرضه شد.
وی ادامه داد: همچنین سال گذشته میزان تأمین نهادهها برای کشاورزان به ۱۰۵ هزار تن رسید و بیش از ۴۱ میلیون لیتر فرآورده نفتی توزیع شد.
وی با اشاره به زیرساختهای انرژی گفت: هماکنون ۱۴ جایگاه پمپ بنزین و ۱۳ جایگاه سیانجی تحت پوشش شبکه تعاون روستایی فعالیت میکنند و بزرگترین واحد ذرت خشککنی جنوب شرق کشور نیز در استان کرمان فعال است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمان با بیان اینکه سه مرکز فرآوری بذر گندم هم با تأمین حدود ۹۵ درصد بذر مورد نیاز استان کرمان، نقش کلیدی ایفا میکنند افزود: کارخانه پنبه ایجاد شده در استان کرمان، حدود ۸۰ درصد پنبه کشاورزان را خرید و فرآوری میکند و بذر پنبه تولیدی شهرستان ارزوئیه به دلیل کیفیت عالی به خارج از کشور صادر میشود.
خانی پاک، از برنامههای در دست اقدام خبر داد و گفت: راهاندازی کارخانههای بستهبندی محصولات کشاورزی بهویژه خرما در شهرستان کرمان و چند کارخانه خوراک دام در شهرستانهای زرند، بم و ارزوئیه در دستور کار و پیگیری است.
وی تأکید کرد: مهمترین مسئولیت تعاون روستایی، هدایت، حمایت و نظارت بر تعاونیهای زیرمجموعه در سطح استان کرمان است و امیدواریم با همکاری استانداری، نمایندگان مجلس و سازمان مرکزی کشور، خدمات مطلوبتری به کشاورزان و روستاییان ارائه شود.
