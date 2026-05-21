به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر پنجشنبه در دیدار با هیئت‌مدیره تعاون روستایی استان کرمان، با تأکید بر تدوین برنامه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری در تعاونی‌های روستایی اظهار داشت: انتظار دارم با همکاری اتحادیه‌ها ظرف یکی تا دو ماه آینده برنامه‌ای در حوزه توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تهیه شود و مشخص شود چه ظرفیت‌هایی برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: باید براساس ظرفیت‌های استان کرمان مشخص شود چه اقداماتی می‌توان انجام داد و چه نیازهایی در حوزه زمین، سرمایه، تسهیلات و حمایت‌ها وجود دارد تا این اتفاقات رقم بخورد.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این استان گفت: فرصت‌های بسیار خوبی در کرمان وجود دارد و ظرفیت‌های هم‌ افزا در حوزه محصولاتی مانند پسته، خرما و محصولات مشابه می‌تواند مبنای سرمایه‌گذاری مشترک تعاون روستایی با بخش خصوصی باشد.

طالبی، درباره پیشنهاد راه‌اندازی میدان دوم میوه و تره‌بار نیز تصریح کرد: برای ایجاد میدان دوم تره‌بار باید از تجربیات سایر استان‌ها استفاده شود.

وی همچنین راه‌اندازی میدان دام مرکزی را از پیشنهادات مناسب عنوان کرد و افزود: اینکه تعاون روستایی محور این کار شود، پیشنهاد خوبی است و حتی آمادگی واگذاری زمین برای راه‌اندازی میدان دام مرکزی را داریم؛ موضوعی که می‌تواند به ساماندهی خرده‌کاری‌های اطراف شهر نیز کمک کند.

استاندار کرمان در ادامه بر ضرورت تقویت نظارت در تعاونی‌های روستایی تأکید کرد و گفت: برخی تعاونی‌ها مشکلاتی دارند که باید مدیریت شود و نظارت نیز تقویت شود؛ البته نظارتی که به تولید و نظام توزیع ضربه نزند، بلکه از سوءاستفاده جلوگیری کند.

طالبی، با تأکید مجدد بر اهمیت بازگشت اعتماد مردم به تعاونی‌های روستایی خاطرنشان کرد: در گذشته تعاونی‌های روستایی در روستاها از اعتماد بسیار زیادی برخوردار بودند و باید این اعتماد دوباره ایجاد شود تا ظرفیت‌های بیشتری برای فعالیت تعاونی‌های روستایی و همکاری مردم فراهم شود.