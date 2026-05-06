به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی صبح چهارشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه کشوری و استانی در یاسوج، با تبیین جایگاه قدسی مقام معلم اظهار کرد: معلمی نه یک پیشه، بلکه مظهری از اراده الهی برای هدایت انسان به سوی نور دانش و معرفت است.
وی افزود: فلسفه خلقت انسان بر پایه تعلیم و تربیت بنا شده و معلمان، ادامهدهندگان راهی هستند که انبیای الهی برای آگاهیبخشی به بشریت برگزیدند.
معلمان؛ پیشگامان مبارزه با استعمار و استثمار
نماینده ولیفقیه در استان با بازخوانی نقش تاریخی جامعه فرهنگی در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: پیش از انقلاب، این معلمان ارزشمند و دانشآموزان بصیر بودند که در سنگر مبارزه با استعمار و استثمار ایستادند و پس از انقلاب نیز در دوران دفاع مقدس، تقدیم هزاران شهید دانشآموز و معلم، سندی بر جانفشانی این قشر در راه آرمانهای والای کشور است.
هشدار نسبت به هجمههای دشمن به پایگاههای فرهنگی
وی با اشاره به نقش راهبردی آموزش و پرورش در حفظ اقتدار ملی، هشدار داد: دشمن به خوبی از عظمت و تاثیرگذاری این مجموعه مقدس آگاه است و همانگونه که پایگاههای نظامی و انتظامی ما هدف دشمن هستند، مدارس نیز به عنوان «پایگاههای پیروزی» مورد هجمه قرار میگیرند.
آیت الله حسینی تصریح کرد: در فتنههای اخیر دیدیم که دشمن چگونه کانونهای فرهنگی و آموزشی را هدف قرار داد زیرا میداند اگر تفکر و اندیشه نسل جوان در کلاسهای درس به درستی شکل بگیرد، توطئههای آنان هرگز به ثمر نخواهد نشست.
لزوم هوشیاری در خط مقدم جبهه فرهنگی
وی با تاکید بر لزوم ارتقای شایستگیهای نظام تعلیم و تربیت در تراز انقلاب اسلامی، تاکید کرد: ما در سرزمینی زندگی میکنیم که تاریخساز است و به سوی هدفی بزرگ یعنی تشکیل حکومت معنوی در حرکت است و در این مسیر، معلمان در خط مقدم ایستادهاند و باید با درک این شرافت و جایگاه تاریخی، از باورها و فرهنگ اصیل این مرز و بوم صیانت کنند.
نظر شما