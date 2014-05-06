تجلیل از 25 معلم نمونه بابلسر/ معلمان پاسداران فرهنگی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش بابلسر صبح سه شنبه در این آیین ضمن تبریک هفته معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری گفت: رسالت معلم، انسان‌سازی است و تنها با امور مادی نمی‌توان از خدمات معلمان برای انجام این رسالت خطیر، تقدیر کرد.

ولی اله نعمتی اندیشه شهید مطهری را اندیشه‌ای پایدار و همیشگی دانست وافزود: امروز کتاب‌ها و سخنرانی‌های آیت‌الله شهید مطهری همچنان بیانگر راه و روشی است که همه ما باید در برابر دشمنان و کافر به کار بگیریم.

وی مقام والای این شهید بزرگوار را ارج نهاد و یادآور شد: شهید مطهری کامل‌ترین الگو برای معلمان امروز است و آثار این شهید بزرگوار می‌تواند تغذیه فکری بسیار خوبی برای این قشر باشد.

وی با بیان اینکه سالروز شهادت معلم ارزشمند شهید استاد مرتضی مطهری فرصتی مناسب برای بزرگداشت مقام و منزلت معلم و تکریم تعلیم و تربیت است تصریح کرد: آموزش و پرورش زیرساخت و عامل اصلی توسعه پایدار و همه جانبه در کشوراست.

این مسئول به نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزمی ملی و مدیریت جهادی اشاره کرد و افزود: تمامی برنامه‌های آموزش و پرورش عملاً با همت معلمان برای فرهنگ‌سازی در راستای تحقق شعار سال صورت می‌گیرد.

نعمتی با گرامیداشت یاد وخاطره معلمان و دانش‌آموزان شهید، افزود: مدرسه شریف‌ترین و به نوعی مقدس‌ترین مکان برای تعلیم و تربیت است

وی با اشاره به فرمایشات معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در مورد معلمان خاطرنشان کرد: معلمان کلیدی‌ترین نقش را برای توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه دارند.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر از معلمان عرصه تعلیم و تربیت خواست که قدر مقام و منزلت خود را بدانند و با روحیه جهادی به دانش‌آموزان درس بدهند.

فرماندار بابلسر نیز با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و هفته گرامیداشت مقام معلم گفت: بالاترین مقام، مقام معلم است و امانت بودن انسان‌ها در دست معلم‌، شغل انسان سازی معلم را همان شغل انبیای الهی بی‌مثال کرده است.

سید کریم سجادی این هفته را فرصت مغتنمی برای پرداختن به نقش بی بدیل معلم در اسلام دانست و افزود: اگر روز شهادت شهید مطهری را به عنوان روز معلم نامگذاری کرده اند به این خاطر است که بتوان جایگاه رفیع معلمی را برای جامعه ترسیم کنند که اگر درست ترسیم شود، زمینه رشد و ارتقاء جامعه فراهم می شود.

وی با بیان اینکه معلمان در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمنان پاسداران فرهنگی جامعه هستند، اظهار کرد: هر کدام از هجمه‌های دشمنان به ویژه هجمه‌های فرهنگی با پشتوانه مالی فراوان جامعه ما را هدف قرار داده‌اند و معلمان به عنوان پاسداران فرهنگی در جامعه نقش ارزنده و خطیری در مقابله با این هجمه‌ها عهده‌دار هستند.

این مسئول در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری ب به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ ،نخستین گام در توسعه هر کشور را حرکت از مسیر درست آموزش و پرورش دانست وخاطرنشان کرد: آموزش و پرورش جایگاه ویژه‌ای در تحقق شعار امسال مبنی بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی داردو برای تحقق هر دو مقوله باید از مدارس کار خود را آغاز کنیم.

وی مدرسه را به‌عنوان نخستین مکان تربیتی دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: تعلیم و تربیت درست در آموزش و پرورشان موجب پویایی اقتصاد و شکوفایی استعدادهای درخشان در بین دانش‌آموختگان خواهد شد.

سجادی با بیان اینکه معلمان چراغ روشنگر هدایت در جامعه هستند، گفت: تعلیم و تعلم از نعمت‌های خداوند متعال است که اول برای انبیاء و اولیا ارزانی شده و معلمان نیز ادامه‌دهنده این راه سرشار از معنویت هستند.

وی خاطرنشان کرد: غرب امروز بیش از هر دورانی در فکر آن است که باورهای دینی و اسلامی ما را ضعیف کند و در همین راستا لازم است معلمان ما با بسترسازی مناسب این توطئه را خنثی کنند.