۳۵۰ مرکز درمانی و ۵۶ پایگاه امدادی هلال احمر مورد اصابت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، میثم افشار دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایراندر نشست خبری که ۱۵ اردیبهشت در ساختمان صلح هلال احمر که به مناسبت در پیش بودن صدو چهارمین سالگرد تاسیس جمعیت هلال احمر برگزار شد، گفت: برخی از دستگاه‌ها از نظر آمادگی ذهنی، روانی و عملیاتی نسبت به حوادث آمادگی ندارند، هلال احمر هم مستثنا نبود و واقعیت این است که بیشتر تمرکز ما بر حوادث طبیعی بود، اما بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، جلسات مستمر و پروژه‌هایی تعیین شد و مسئول پروژه‌ها مشخص شد.

وی افزود: تمرکز خود را روی پروژه‌ها گذاشتیم و الحمدالله موفق شدیم بخش عمده‌ای از نقاط ضعف را برطرف کنیم و به نقاط تهدید به چشم فرصت نگاه کنیم و در همین مدت کوتاه چند ماهه، موفق شدیم جذب نیروی داوطلب را در دستور کار جدی قرار دهیم و سازمان جوانان هلال احمر عدد قابل توجهی را محقق کرد.

موفق شدیم امنیت غذایی را تأمین کنیم

دبیرکل هلال احمر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: یکی از خلأهای جدی ما در آن جنگ، موضوع انبارها و بسته‌های غذایی بود و در آن جنگ به این مهم توجه کردیم که امنیت غذایی یکی از شاخص‌های بسیار مهم امنیت ملی و امنیت روانی کشور است، لذا به سرعت در ستاد جمعیت موفق شدیم امنیت غذایی را تأمین کنیم و در سراسر کشور و به همه شهرستان‌ها توزیع کنیم.

افشار تصریح کرد: این عدد به یک میلیون و دویست هزار بسته غذایی می‌رسد که اگر هر خانوار ایرانی را چهار نفر در نظر بگیریم، ارزش بالایی پیدا می‌کند و برنامه پاسخ مهیا و ابلاغ شده و اقدامات عملیاتی هلال احمر در سراسر کشور در این زمینه آغاز شده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر، ادامه داد: غذایی که تأمین شد، غذای ۵ میلیون نفر ایرانی را حداقل برای یک هفته تأمین می‌کند و این خیلی به نظرم ارزشمند است که این اتفاق افتاده است و چادرهایی که تهیه شد بیش از یک میلیون تخته بود.

به گفته وی؛ تقریباً همه بیش از هزار انبار کاملاً نیاز ما را پوشش می‌دهد و پیش‌بینی نسبتاً مطلوبی از کشور داشتیم و تقریباً تحقق جنگ ۴۰ روزه برای تیم مدیریتی جمعیت وجود داشت، نسبت به احتمال وقوع جنگ، یک بخشنامه در صادر شد که خود آن در دستگاه‌ها کم‌نظیر بود تا بالاخره یک فهم و راهبردی در دستگاه وجود داشته باشد که بتواند حوادث را مدیریت کند.

وی افزود: مدیران عامل استان‌ها را داریم و کل شبکه امدادی جمعیت در ۲۴ ساعت قبل آماده ورود به عملیات بود و ظرفیتی که در این ایام داشتیم ۱۱۰ هزار نفر نیروی عملیاتی بود. ۷۹۸۶ نفر وارد ۱۱ هزار ماموریت شدند، امروز به اندازه نیاز ما در کشور ۲۷۵ شهری که درگیر جنگ تحمیلی بودند (که شدت آن متفاوت بود) ۲۸ هزار نفر را به کارگیری کردیم تا در حوزه عملیات پاسخ بدهیم و در حوزه داوطلبان نیز ۱۷ هزار نفر اقدامات عملیاتی انجام دادند.

افزایش نیروی واکنش سریع از ۷۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر

دبیرکل جمعیت هلال احمر، ادامه داد: تیم های واکنش سریع و عملیاتی ما در جنگ ۱۲ روزه حدود ۷۰ هزار نفر بود و به این رسیدیم که باید حتماً این عدد ارتقا پیدا کند و به صورت جدی افزایش یابد، در همین مدت کوتاه چند ماه مفتخر شدیم و موفق شدیم بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی عملیاتی شدیم.

به گفته وی؛ واکنش سریع به این عدد اضافه کنیم. الان که خدمت شما هستیم با ۱۱۰ هزار نفر نیروی واکنش سریع عملیاتی وارد جنگ شدند.

وی افزود: جذب نیروی داوطلب نیز در دستور کار جدی ما قرار گرفت و مجموعه سازمان جوانان و سازمان داوطلبان ما موفق شدند عدد قابل توجهی را محقق کنند.

۱۷۱۱ عملیات جستجوی زنده‌یابی

دبیرکل جمعیت هلال احمر، ادامه داد: در واقع در جنگ ۴۰ روزه، تیم‌های جستجوگر و پسرهای زنده‌یاب ما ۱۷۱۱ عملیات انجام دادند و این موضوع مورد توجه قرار گرفت و خیلی کمک کرد در جستجوی افراد زیر آوار بود.

به گفته وی؛ این اتفاق در تهران افتاد و مردم تهران تقریباً بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد هر آنچه از حوادث جنگ تحمل کردند که بسیار بسیار ارزشمند بود را تحمل نمودند.

وی افزود: در استان‌های هرمزگان، اصفهان، بوشهر، خوزستان و استان‌های اول، حجم ماموریت‌ها با تعداد اصابت‌ها و مناطق که مورد حمله قرار گرفت، به عدد ۷۲۰۰ مورد رسید و جدا از واحدهای نظامی که اعلام آمار آنها به صلاح نیست، واحدهای غیرنظامی که در این جنگ مورد اصابت قرار گرفتند و متناسب با اتفاقی که برایشان افتاد، ۱۵ درصد واحدهای غیرنظامی مورد اصابت و آسیب قرار گرفته‌اند و از این تعداد، ۱۲۳ هزار واحد مسکونی و ۲۴۵۰ واحد تجاری بوده است.

دبیرکل هلال احمر تصریح کرد: این موارد از مصادیق بارز نقض حقوق بین‌الملل است و همچنین از مساجد که از مصادیق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشری است، روایت کنید و آبرویی نداشته است. ۳۵۰ مرکز درمانی و بهداشتی، ۳۲ دانشگاه مورد اصابت قرار گرفت، ۹۳ فضای آموزشی که عمدتاً مدارس بوده‌اند که در رأس آنها قرار دارند و امن محسوب می‌شوند و خط قرمز در جنگ‌ها محسوب می‌شوند که متأسفانه مورد اصابت واقع شدند.

افشار گفت: ۵۶ مورد از مراکز ما از جنس پایگاه‌های امدادی مورد اصابت قرار گرفت. مراکز حساس ما، سازه‌های سوخت ما و ۱۵ مورد مختلف دیگر مورد اصابت واقع شدند. ۴۹ دستگاه امدادی ما، ۴۳ آمبولانس که در قوه عملیات بودند، و سه بالگرد متأسفانه کاملاً منهدم شدند.

پیش بینی جنگ ۴۰ روزه و صدور بخشنامه کم نظیر از جمعه ۸ اسفند

دسترسی هایی که وجود داشت و ادراک تحلیلی که نسبت به احتمال قریب الوقوع بودن جنگ داشتیم یک بخشنامه در جمعیت صادر و ابلاغ شد که به نظرم در نوع خودش کم نظیر است در دستگاه ها؛ اینکه بالاخره یک فهم راهبردی در رأس یک دستگاهی وجود داشته باشد که بتواند حوادث را پیش بینی کند و این پیش بینی پذیر کردن حوادث از جنس جنگ به نظرم اتفاق ارزشمندی بود.

وی افزود: این بخشنامه جمعه شب ابلاغ شد و ما به همه مدیران عامل استانها آماده باش دادیم و کل شبکه امدادی جمعیت در ۲۴ ساعت قبل از وقوع جنگ آماده ورود به عملیات بود.

خروج ۱۲۱۵ نفر زنده از زیر آوار

دبیرکل جمعیت هلال احمر، ادامه داد: ۱۲۱۵ نفر را به صورت زنده از زیر آوار خارج کردیم که این هم بسیار کار ارزشمندی بود. واقعاً خوشحالی مردم، شعف مردم را وقتی این نجات‌یافتگان را می‌دیدیم، هم وطنانمان و مردم شهرها برای ما بسیار ارزشمند بود. در مجموع ۷۲۱۵ نفر نجات‌یافته از زیر آوار داشتیم.

وی افزود: ۱۴۴ نفر را توفیق پیدا کردیم به مراکز درمانی منتقل کنیم، یعنی انتقال مجروحان را داشتیم. در تفحص و جستجوی پیکر شهدا که عددی بیش از ۴۲۰۰ نفر بود، جمعیت حضور جدی داشت. در همه مراکز تا جایی که توانستیم -به استثنای شاید برخی از مراکز نظامی که موفق به ورود نشدیم، اما هر مجموعه‌ای، هر سایتی، هر لوکیشنی که امکان ورود داشتیم، وارد شدیم و در تفحص و جستجوی پیکر مطهر شهدا نقش جدی ایفا کردیم.

دبیرکل هلال احمر تصریح کرد: بیش از ۱۰۳۸۰ نفر درمان سرپایی یا اصطلاحاً درمان در محل در ایام جنگ ۴۰ روزه انجام شده است. تیم‌های ما و همین سگ‌های جستجوگر ما و چه سگ‌های زنده‌یاب و چه سگ‌های جسدیاب ۱۷۱۱ عملیات انجام دادند.

ارائه ۳۸۸ مشاور روانشناس و روانپزشک با بیش از یک میلیون دقیقه خدمات

افشار ادامه داد: در مجموع ۳۸۸ مشاور از جنس روانپزشک و روانشناس دوستان شدند و بیش از یک میلیون دقیقه خدمات ارائه دادند.

دبیرکل هلال احمر تصریح کرد: اولین کاری که انجام شد، تولید اسناد حقوق بشردوستانه و ارسال اینها و پرس به مجامع بین‌المللی بود تا یک فرهنگ و یک هنجار عمومی در سطح بین‌المللی ساخته شود. این ساخت توسط ما یاد گرفته شد و مستندسازی آنچه در دنیا شنیده می‌شود و ثبت می‌شود را در حوزه تمرکز پیدا کردیم و تقریباً هر روز بدون استثنا، روایت مستند از هلال برای کمک‌های بین‌المللی دریافت کردیم.

افشار گفت: مطلقاً به واسطه عزت‌نفسی که ما ایرانی‌ها داریم و مبتنی بر این هستیم که توانایی حل مشکلات را به تنهایی داریم و تقریباً ۳۵ مکاتبه رسمی انجام دادیم و انتشار ۱۱ بیانیه را در این قصه با کمک کمیته ملی حقوق بشر داشتیم و به شدت بر اصولی از جمله اصل تناسب و اصل احتیاط که موارد زیادی دارد، تأکید کردیم.

ورود مقامات سازمان ملل و فدراسیون بین‌المللی به کشور

میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال احمر، ادامه داد: معاون دبیرکل سازمان ملل، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی و رئیس کمیته بین‌المللی سریعاً وارد کشور شدند و همانجا جنایت جنگی به طور کامل تشریح شد، بازدید میدانی از سایت‌ها و مراکزی که مورد اصابت و جنایت رژیم قرار گرفته بود انجام شد و یک روایت میدانی و روایت واقعی از صحنه ایران برای اینها اتفاق افتاد.

وی افزود: در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، جلسات منظم نخبگان را برگزار کردیم برای کار مشترک، نظام‌نامه و پیگیری. انشاءالله این قصه که اتفاق خوبی است، حتماً با همکاری سفیران ادامه خواهد یافت.

افشار گفت: این آموزش‌ها در فضای مجازی برای ۸ میلیون مخاطب ارائه شد. بسته‌های آموزشی منجر به صدور گواهینامه رسمی بر اساس سامانه شد و بیش از ۲۰۰ هزار نفر آموزش دیدند و ۱۵ هزار مربی به ما کمک کردند. تشکر جدی دارم از آموزش و مجموعاً ۳ محتوای آموزشی به همت دوستان برای خبرنگاران و مجموعه روابط عمومی ما تولید شد، محتوای مناسب ۹۵ دقیقه و ۹۰ ساعت برنامه برای آنتن تولید شد و در مجموع ۸۲۹۰ گزارش تهیه شد و در مجموع آموزش و روایت با این ترکیب انجام شد. همچنین بر تمرکز و توسعه خدمات درمانی و بهداشتی جمعیت تأکید داریم.

۷۹۸۶ تیم عملیاتی و ۱۱ هزار ماموریت در ۴۰ روز

دبیرکل جمعیت هلال احمر، ادامه داد: ۷۹۸۶ تیم عملیاتی وارد شدند و ۱۱ هزار نفر ماموریت در جمعیت اتفاق افتاد در این ۴۰ روز. نیروهایی که به کارگیری شدند ۲۸ هزار نفر بودند و یک سری از شهرستان‌ها و استان‌هایمان درگیر نبودند یا شدت و حدت آن متفاوت بود، لذا بنا به ضرورت، ما ۲۸ هزار نفر را به کارگیری کردیم که کل عملیات‌مان هم با این ۲۸ هزار نفر در حوزه عملیات امدادی موفق شدیم پاسخ بدهیم.

وی افزود: در حوزه داوطلبانمان ۱۷ هزار نفر ماموریت انجام شد. ۷۶۰۰ نفر لجستیک عملیاتی وارد کار کردیم و ۲۵۰۰ و ۱۵۰۰ آمبولانس ما وارد عملیات جنگ شد. مجموع عملیاتی که انجام شده قابل ارائه است. به این اعداد و ارقام خواهشاً توجه شود.

دبیرکل هلال احمر تصریح کرد: ۶۳ تا ماموریت در این ۲۷۵ شهرستان انجام دادیم که به نظرم در طول تاریخ هلال احمر و حتی در طول تاریخ عملیات امدادی در کشور بی‌نظیر باشد، ما در جمعیت هلال احمر برای نجات جان هر انسان بسیار خوشحال خواهیم شد و آن را ماموریت ذاتی و الهی خودمان می‌دانیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر، با اشاره به اصابت‌های صورت‌گرفته در پایتخت گفت: تهران همچنان با بیش از ۵۲۲ نقطه در راس است. این عدد را از این جهت می‌گویم که شاید جالب باشد. تهران ۵۲۲ نقطه‌اش مورد اصابت قرار گرفت، اما مطلقاً به همت مردم عزیزمان و سطح بالای تاب‌آوری و صبر راهبردی‌شان و همچنین به لطف همه دستگاه‌ها، مطلقاً حتی به اندازه چند ساعت هم چهره یک شهر جنگ‌زده و به‌هم‌ریخته پیدا نکرد و آرامش بر شهر تهران علیرغم اصابت ۵۲۲ نقطه همچنان جاری بود که بسیار ارزشمند است.

وی افزود: دارید می‌بینید در نقشه استان‌ها، ما صرفاً استان خراسان شمالی را داشتیم که اصطلاحاً سفید بود و مورد اصابت قرار نگرفت. بقیه استان‌ها از تهران گرفته تا سایر مناطق، با توجه به ترکیب، مورد اصابت رژیم و آمریکا قرار گرفته‌اند.

دبیرکل هلال احمر در ادامه به یک تجربه موفق دیگر اشاره کرد و گفت: یکی از تجربه‌های موفقی که در جمعیت داشتیم -که به نظرم برای خودمان الگو است و انشاءالله ادامه خواهیم داد و استفاده از ظرفیت عناصر و چهره‌ها بود؛ چهره‌های هنری، رسانه‌ای و افرادی که بالاخره در جامعه به عنوان اینفلوئنسر، سلبریتی و امثال این از آنها یاد می‌شود. اینها افرادی مؤثر بودند که جامعه مخاطب قابل توجهی داشتند و این افراد عمدتاً با اعلام آمادگی خودشان در بخش‌های مختلف جمعیت در پهنه عملیات چه در تهران و حتی در شهرستان‌ها حضور پیدا کردند و انصافاً پای کار آمدند. هم یک روحیه به ما دادند، هم مردم را ترغیب کردند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر، ادامه داد علی رغم اینکه مطلقاً به واسطه عزت نفسی که ما ایرانی ها داریم و معتقدیم همیشه روی پای خودمان می ایستیم و معتقد هستیم که توانایی حل مشکلات را به تنهایی داریم اما از باب حسن همجواری و حسن رفاقت و برادری با کشورهایی که ما خیلی به آنها کمک کردیم در مواقع مشابه به درخواست این کشورها با نگاه مثبت ما برخورد کردیم و این اتفاق از ۱۸ کشور دنیا افتاد.

کاهش زمان پاسخ به ۴ دقیقه

دبیرکل جمعیت هلال احمر، با اشاره به سرعت عمل امدادگران گفت: سرعت حضور بچه‌های هلال احمر در صحنه حوادث، بر اساس داده‌ای که الان مستند و قابل ارائه است، به این صورت بود که ما ۴ دقیقه زمان می‌بردیم از زمانی که خبر را دریافت می‌کردیم و دستور عملیات صادر می‌شد تا زمانی که بچه‌هایمان به صحنه می‌رسیدند و چون الگوی تراکنش را رعایت کرده بودیم و جغرافیای عملیات را خوب توزیع کرده بودیم، نیروهای امدادی ما در نزدیکترین نقاط حضور داشتند و این عدد رسیدن به صحنه عمل ۴ دقیقه بود که به نظرم بسیار بی‌نظیر و ارزشمند است.

وی افزود: نیروهای عملیاتی ما در قصه جنگ ۱۲ روزه از ۷۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر رسید. در حوزه عملیاتی نیز از ۹ هزار نیرویی که در جنگ ۱۲ روزه به کارگیری کردیم، در این دوره به ۲۸ هزار نفر رسیدیم. تیم‌هایمان رشد معناداری پیدا کرد و یک رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشت و خودروهای امدادی زیادی هم اضافه شد. انشاءالله خدا توفیق بدهد که در روزهای آینده، ۱۵۰۰ دستگاه خودروی امدادی به ناوگان عظیم امدادی جمعیت هلال احمر الحاق شود.

دبیر کل جمعیت هلال احمر با اشاره به مدیریت بحران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: محدودیت ها در حوزه هوایی و دریایی اتفاق افتاد و یکی از اقدامات با کمک دوستان و شرکت های پزشکی انجام شد که در این قسمت متمرکز شده بود و واقعی بود، در عین حال در مرحله دوم کشور عراق کمک زیادی کرد و وقفه به معنای اتفاق نیفتاد و در مرحله بعدی نیز به کمک دوستان توزیع را در کشور انجام دادیم و در اختیار بیمارستان ها و داروخانه ها قرار گرفت.

انجام بیش از ۱۷۰۰ ماموریت توسط سگ‌های زنده‌یاب و جسدیاب

دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به نقش سگ‌های جستجوگر در جنگ اخیر گفت: ماموریت‌هایی که سگ‌ها در جنگ انجام دادند، بیش از ۱۷۰۰ ماموریت بود. در واقع ۱۰ ماموریت بود که اعزام شدند. معمولاً یا زنده‌یاب هستند یا بعضاً جسدیاب و در هر دو بخش از آنها استفاده کردیم. متأسفانه این سگ‌ها آسیب دیدند و ما فوتی هم در بین این سگ‌ها داشتیم. به واسطه اتفاقاتی که در صحنه‌ها می‌افتد و اثرات خود را خواهد داشت و بعضاً دچار آسیب‌دیدگی و فوت شدند.

وی افزود: اما در عین حال در حال حاضر ما بیش از ۱۱۰ قلاده سگ عملیاتی در تیم‌های امدادی خود داریم. به زودی انشاءالله ۵۰ قلاده سگ دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد. هدف ما این است که تیم‌های عملیاتی در کشور به دو برابر افزایش پیدا کند. چون جنگ به ما نشان داد هر چقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و در عین حال فقط تأمین سگ نیست؛ تربیت مربیان متخصص برای کار با سگ و خود مربیان بسیار مهم است که در به‌کارگیری آنها حتماً اثرساز خواهد بود. الان ۱۱۰ قلاده داریم و انشاءالله به زودی به ۱۶۰ قلاده ارتقا خواهیم داد.

افشار تأکید کرد: در این ۲۷۵ شهرستان ما از تیم‌های سگ‌های جستجوگر استفاده کردیم.