با ۱۱۰ هزار نیروی عملیاتی داوطلب در جنگ تحمیلی سوم حاضر شدیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به آمادگی گسترده نیروهای امدادی گفت: در ابتدای این جنگ ۱۲ روزه، ۷۰ هزار نفر نیروی داوطلب تخصصی در حوزه امداد و نجات داشتیم که این نیروها را آموزش دادیم و تجهیزاتشان را به‌روز کردیم. این عدد اکنون به ۱۱۰ هزار نفر رسیده است؛ یعنی ما جنگ تحمیلی سوم را با ۱۱۰ هزار نفر داوطلب متخصص در حوزه امداد و نجات آغاز کردیم.

سخنگوی هلال احمر با اشاره به رشد چشمگیر کل نیروهای داوطلب افزود: تعداد کل داوطلبان هلال احمر از نزدیک سه میلیون و پانصد هزار نفر در ابتدای سال گذشته، اکنون به حدود ۶ میلیون نفر رسیده و همچنان تماس‌های متعددی از مردم عزیزمان برای همکاری داریم.

ابتکار «کد دو»؛ مسئولیت جنگی برای هر کارمند در کنار وظیفه عادی

خالدی یکی از اقدامات ویژه هلال احمر را طرح «کد دو» معرفی کرد و از سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها خواست از این الگو پیروی کنند.

وی توضیح داد: کد دو یعنی هر فردی که در شرایط عادی وظیفه مشخصی دارد، در زمان جنگ یک مسئولیت جدید قبول کندمثلاً افرادی که در سیستم اداری یا آموزش بودند، برایشان یک مسئولیت جدید در شرایط جنگی تعریف شده است. تمام پرسنل هلال احمر یک "کد دو" دارند که فقط برای شرایط جنگی فعال می‌شود.

تفاوت امداد در جنگ و بلایای طبیعی

سخنگوی هلال احمر با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردها گفت: جمعیت هلال احمر عمدتاً بر حوادث غیرمترقبه متمرکز بود، اما در جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم باید مسئولیت جدیدتری بپذیریم که طبیعتاً آموزش متفاوتی می‌خواهد، برای مثال آواربرداری در زلزله تفاوت بنیادین با آواربرداری در جنگ دارد.