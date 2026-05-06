تمجید وزیر خارجه چین از مقاومت و ایستادگی مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که در راس یک هیات دیپلماتیک به پکن سفر کرده است، صبح امروز چهارشنبه با وانگ یی دبیر کمیسیون روابط خارجی حزب حاکم و وزیر امور خارجه چین دیدار کرد.

در این دیدار، ابعاد گوناگون مناسبات دوجانبه و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی - تجاری و نیز روند اجرای توافق‌نامه‌های فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیوندهای دیرینه دو تمدن بزرگ ایران و چین، چین را دوست نزدیک و شریک راهبردی ایران توصیف کرد و بر اراده جدی و راسخ دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای همه‌جانبه مناسبات راهبردی و دوستانه دو کشور در چارچوب مشارکت جامع راهبردی ایران-چین بر مبنای احترام و اعتماد متقابل تأکید و تصریح کرد: معتقدیم همکاری و شراکت راهبردی دو کشور در شرایط جدید قوی‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه در جنگ تحمبلی چهل روزه، از موضع اصولی چین در محکوم کردن نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد توسط آمریکا و اسرائیل و همچنین رویکرد مسئولانه آن کشور در قبال سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل تقدیر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با آغاز ریاست دوره ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل و با ادامه ایفای نقش موثر پکن شاهد تحولات سازنده‌ای در راستای جلوگیری از تداوم قانون‌شکنی و نقض صلح و امنیت بین‌المللی باشیم.

وزیر امور خارجه ایران همچنین همتای چینی را در جریان آخرین روندهای مرتبط با روند دیپلماتیک و تلاش‌ها و ابتکارات جاری برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله روند مذاکرات ایران-آمریکا به میانجیگری پاکستان قرار داد و تصریح کرد: ایران همانطور که درصحنه دفاع از خود با اقتدار ظاهر شد و همچنان در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه شرارتی است، در عرصه دیپلماسی هم جدی و ثابت قدم است.

وزیر امور خارجه چین با تمجید از مقاومت و ایستادگی مردم ایران درمقابل متجاوزان و همچنین حسن نیت و رویکرد مسئولانه ایران، به خصوص تلاش‌های همتای ایرانی درپیگیری روند دیپلماتیک وجلوگیری از تشدید تنش در منطقه، بر موضع قاطع چین در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت و امنیت ملی ایران تاکید کرد و تصریح نمود: موضع اصولی چین مخالفت با توسل به زور و تداوم ابن جنگ غیرقانونی است که پیامدها و عواقب خسارت‌بار آن نه تنها برای ایران، بلکه علیه همه کشورها و ملت‌های منطقه و جهان بوده است.

وزیر امور خارجه چین با اشاره به طرح چهار ماده‌ای رئیس جمهور این کشور برای خاتمه فوری و قطعی جنگ و برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه، حمایت قاطع چین از دیپلماسی و گفتگو برای حل و فصل مسائل را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار، وزرای امور خارجه ایران و چین با بررسی آخرین وضعیت پیگیری و اجرای توافق ها و طرح‌های همکاری فیمابین در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری، درمورد فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه بیش از پیش مناسبات تبادل نظر کردند و درخصوص تداوم دیدارها و رایزنی‌های مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند.