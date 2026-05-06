به گزارش خبرگزاری مهر از الجزیره، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: ما متعهد به حمایت از تلاش‌هایی هستیم که با هدف دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز برای این مناقشه از طریق گفت‌وگو انجام می‌شود.

وی ضمن استقبال از عقب نشینی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از پروژه امنیتی سازی تنگه هرمز، تأکید کرد که این اقدام به تقویت صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

آمریکا در روزهای گذشته قصد داشت در چارچوب طرحی به نام پروژه آزادی، آتش بس با ایران را نقض کرده و به حریم امنیتی ایران در تنگه هرمز تجاوز کند. واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی واشنگتن از این ماجراجویی شد.