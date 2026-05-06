وزیر خارجه چین: جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل علیه ایران غیرقانونی است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان از آمادگی پکن برای ادامه تلاش‌ها جهت کاهش سطح تنش در منطقه خبر داد.

وی آتش بس به صورت کامل را موضوعی غیر قابل گریز دانست و تاکید کرد که منطقه در یک نقطه عطف سرنوشت ساز قرار دارد و دیدارهای مستقیم بین طرفین ضروری است.

وانگ یی در سخنان خود در دیدار با همتای ایرانی جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را غیرقانونی خواند.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع قاطع چین به ویژه در محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، پکن را دوست صمیمی تهران خواند و تاکید کرد که همکاری‌های دو کشور در شرایط کنونی قوی‌تر از گذشته ادامه دارد.

عراقچی مجدداً بر این نکته تاکید کرد که جنگی که به ایران تحمیل شده است، یک تجاوز آشکار و نقض واضح قوانین و منشورهای بین‌الملل به شمار می‌رود.

وزیر خارجه کشورمان همچنین ابراز داشت که ایران تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق و منافع قانونی خود در مذاکرات انجام خواهد داد و تنها با یک توافق عادلانه و فراگیر موافقت خواهد کرد.