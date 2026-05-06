تاکید چین بر اهمیت روابط راهبردی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: توقف کامل خصومت‌ها و ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این بیانیه آمده است: ما امیدواریم که طرفین به زودی به درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای عبور امن از تنگه هرمز پاسخ دهند.

وزارت امور خارجه چین تاکید کرد: پکن شریک راهبردی قابل اعتمادی برای ایران است.

پیشتر، وزیر خارجه چین ضمن غیرقانونی خواندن جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان از آمادگی پکن برای تلاش جهت کاهش تنش در منطقه خبر داد.

وانگ یی وزیر خارجه چین در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان از آمادگی پکن برای ادامه تلاش‌ها جهت کاهش سطح تنش در منطقه خبر داد.

وی آتش بس به صورت کامل را موضوعی غیر قابل اجتناب دانست و تاکید کرد که منطقه در یک نقطه عطف سرنوشت ساز قرار دارد و دیدارهای مستقیم بین طرفین ضروری است.