 هوای بروجن قابل قبول است

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای شهرکرد امروز ۱۰۷ ثبت شده که این عدد نشان‌دهنده قرار گرفتن هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی افزود: در شهرکرد غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۸ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات کمتر از ۱۰ میکرون ۷۲ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است. این اعداد نسبت به حد استاندارد، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری درباره وضعیت بروجن نیز توضیح داد: شاخص کیفیت هوا در بروجن ۹۷ ثبت شده و در محدوده قابل قبول قرار دارد. غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۴ و ذرات کمتر از ۱۰ میکرون ۱۱۰ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

کریمی با تأکید بر اینکه حد استاندارد شاخص کیفیت هوا عدد ۱۰۰ است، گفت: در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، توصیه می‌کنیم سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از فعالیت طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پایش کیفیت هوا در استان به‌صورت مستمر انجام می‌شود و نتایج آن برای اطلاع‌رسانی عمومی منتشر خواهد شد.