به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر جاهد ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: یکی از پروژههای پیشران شهرستان ازنا پروژههای حوزه آبوفاضلاب این شهرستان است که در دو بخش تصفیهخانه و شبکه فاضلاب اجرا میشود.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶۰ درصد از شبکه فاضلاب در شهرستان انجام شده است.
فرماندار ازنا، افزود: اولویت اصلی ما در این زمینه ساخت و تکمیل تصفیهخانه ازنا است.
جاهد، گفت: تصفیهخانه ازنا جز پروژههایی بوده که مدتها تعطیل شده بود؛ ولی با تلاش مجموعه مدیریتی استان و شهرستان در سال ۱۴۰۴ این پروژه استارت خورد و سال ۱۴۰۵ بودجه آن به تصویب رسید.
وی ادامه داد: یکی از مزیتهای مهم این پروژه این است که از پساب این تصفیهخانه، آب موردنیاز صنایع بهویژه برای شرکتهای صنعتی مستقر در منطقه اقتصادی ازنا بهصورت دائم تأمین خواهد شد.
