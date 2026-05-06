  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

احیای پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب ازنا

احیای پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب ازنا

ازنا - فرماندار ازنا از احیای پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر جاهد ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: یکی از پروژه‌های پیشران شهرستان ازنا پروژه‌های حوزه آب‌وفاضلاب این شهرستان است که در دو بخش تصفیه‌خانه و شبکه فاضلاب اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶۰ درصد از شبکه فاضلاب در شهرستان انجام شده است.

فرماندار ازنا، افزود: اولویت اصلی ما در این زمینه ساخت و تکمیل تصفیه‌خانه ازنا است.

جاهد، گفت: تصفیه‌خانه ازنا جز پروژه‌هایی بوده که مدت‌ها تعطیل شده بود؛ ولی با تلاش مجموعه مدیریتی استان و شهرستان در سال ۱۴۰۴ این پروژه استارت خورد و سال ۱۴۰۵ بودجه آن به تصویب رسید.

وی ادامه داد: یکی از مزیت‌های مهم این پروژه این است که از پساب این تصفیه‌خانه، آب موردنیاز صنایع به‌ویژه برای شرکت‌های صنعتی مستقر در منطقه اقتصادی ازنا به‌صورت دائم تأمین خواهد شد.

کد مطلب 6821858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها