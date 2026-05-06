۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

حادثه واژگونی خودروی سمند در اتوبان قم گرمسار با ۵ مصدوم

قم- حادثه واژگونی خودروی سمند در اتوبان قم گرمسار ۵ مصدوم برجای گذاشت‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۰۶:۱۷ امروز ۱۶ اردیبهشت‌ماه، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در اتوبان‌ قم به گرمسار، ۲ کیلومتر بعد از عوارضی روبروی پمپ بنزین، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم اعلام شد.

پس از دریافت گزارش، و با توجه به تعداد بالای مصدومین حادثه که پنج مصدوم اعلام شده بود، ۳ خودروی آمبولانس اورژانس ۱۱۵، به محل اعزام شد.

مصدومین این حادثه سه خانم و دو آقا بودند، که بعد از اقدامات ضروری سر صحنه برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

کد مطلب 6821926

