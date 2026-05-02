جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۷ شهید از جمله ۴ شهید جدید و ۳ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده و ۲۶ مجروح وارد بیمارستان های این باریکه شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون ۸۲۸ نفر شهید و ۲۳۴۲ نفر مجروح شدند و ۷۶۷ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شد.

بدین ترتیب شمار کل شهدای حملات رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۶۰۸ نفر رسید.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که حملات اسرائیل به غزه منجر به مجروح شدن ۱۷۲ هزار و ۴۴۵ نفر شد.