خلیل الحیه: بدون اجرای مرحله اول توافق، مرحله دوم معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «خلیل الحیه»، رئیس جنبش حماس در نوار غزه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به عزام الحیه، فرزندش در غزه به همراه ۹ تن دیگر و شهادت یک فلسطینی در این منطقه اعلام کرد که همه کسانی که در غزه هدف قرار می‌گیرند، فرزندان ملت فلسطین هستند و همه مردم فلسطین در معرض هدف قرار گرفتن رژیم صهیونیستی هستند.

وی افزود که پیام رژیم اسرائیل این است که هیچ‌کس از هدف قرار گرفتن مصون نیست و تمام ملت فلسطین هدف قرار گرفته‌اند.

الحیه تأکید کرد که رژیم اسرائیل به توافق‌ها و همه تصمیمات اتخاذشده متعهد نیست و همین مسئله موجب شده است که مذاکرات پیشرفتی نداشته باشد.

وی گفت که تعلل اسرائیل و پایبند نبودن به توافق شرم‌الشیخ، مانع پیشرفت مذاکرات شده است و این موضوع، مسئولیت کشورهای ضامن و میانجی را دوچندان می‌کند.

رئیس حماس در غزه افزود که این جنبش در طول دوره گذشته چندین ابتکار ارائه کرده و همه تعهدات خود را انجام داده است، اما طرف صهیونیستی به تعهدات خود عمل نکرده است.

الحیه تصریح کرد که رژیم اسرائیل در موضعی ثابت باقی مانده و تمایلی به اجرای تعهدات ندارد و همین امر مانع انتقال به مرحله دوم توافق شده است.

وی همچنین با اشاره به ورود کمیته تکنوکرات به نوار غزه گفت که در شرایطی که اجازه ورود این کمیته داده نمی‌شود، سخن گفتن از انتقال به مرحله دوم امکان‌پذیر نیست.

الحیه خاطرنشان کرد که کشورهای میانجی گر ضامنان اصلی توافق هستند و تلاش‌های خود را ادامه می‌دهند، اما رژیم صهیونیستی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند.

وی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست به رژیم اسرائیل برای اجرای مرحله نخست توافق فشار وارد کرده و آن را مجبور به اجرای این توافق کند.

رئیس حماس در غزه تأکید کرد که این جنبش خواهان تداوم توقف جنگ، آغاز روند بازسازی و عقب‌نشینی نیروهای صهیونیست است و اگر مرحله نخست توافق اجرا شود، برای گفت‌وگو درباره مرحله دوم آمادگی دارد.