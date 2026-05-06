عباس صدریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خط لوله دوم طرح آبرسانی غدیر به طول ۲۳ کیلومتر و با قطر یک هزار و ۸۰۰ میلیمتر، از مخازن متعادلکننده ایستگاه فتحالمبین در امالدبس تا تصفیهخانه دشت آزادگان در سوسنگرد اجرا و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در ایامی موسوم به جنگ رمضان، با همت معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان، شرکت آب غدیر خوزستان و توسط مؤسسه آورندان انجام شد. هدف از اجرای این طرح، انتقال پایدار آب و فراهم شدن امکان افزایش ظرفیت تأمین در آینده بوده است.
وی توضیح داد: آباندازی خط جدید و تغییر مسیر انتقال آب، با برنامهریزی دقیق و با حداقل تنش در روند تأمین آب شرب شهرهای هدف انجام شد تا هیچگونه خللی در خدمترسانی به شهروندان ایجاد نشود.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: با بهرهگیری از ظرفیت کامل خط جدید، تأمین پایدار آب شرب شهرهای جنوبی تضمین خواهد شد و بخشی از خط انتقال قدیم نیز وارد مرحله اورهال و تعمیرات اساسی میشود.
وی افزود: برنامهریزی برای تعمیرات اساسی شیرآلات خط انتقال قدیم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
