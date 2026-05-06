تقابل با غرب، موتور تقویت اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی، ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه شهرستان گرگان با اشاره به تقابل مستمر غرب با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، این تقابل به دلیل شناخت دقیق غرب از مبانی و ارزش‌های انقلاب شکل گرفت.

وی با بیان اینکه پدیده جمهوری اسلامی با اصول و ارزش‌های خود در تضاد با نظام سلطه تعریف می‌شود، افزود: در قاموس مستکبران، استقلال ملت‌ها جایگاهی ندارد و همین مسئله، ریشه اصلی تقابل با ایران اسلامی است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به تحولات پیش از انقلاب گفت: در دوره‌ای، اعزام ناوهای نظامی می‌توانست سرنوشت حکومت‌ها را تغییر دهد، اما انقلاب اسلامی معادلات را برهم زد و کشوری مستقل با تکیه بر مبانی دینی و ولایت فقیه شکل گرفت.

سردار حسینی ادامه داد: دفاع از مظلوم، مبارزه با ظلم، عدالت‌خواهی، کرامت انسانی و آرمان‌های مبتنی بر فطرت بشری، از اصول بنیادین انقلاب اسلامی است که همین ارزش‌ها موجب جلب حمایت آزادگان جهان شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز صدای جمهوری اسلامی ایران محدود به مرزهای دینی نیست و بسیاری از حامیان آن، الزاماً مسلمان نیستند؛ بلکه هر انسان آزاده‌ای که به فطرت انسانی خود رجوع کند، در جبهه حق قرار می‌گیرد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر اینکه تشدید فشارها همواره به افزایش اقتدار ایران منجر شده است، گفت: تجربه دفاع مقدس و عبور از فتنه‌های مختلف نشان داده که جمهوری اسلامی پس از هر چالش، قدرتمندتر از گذشته ظاهر شده است.

وی با اشاره به مقاطع حساس پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی افزود: در شرایطی که چنین رخدادی می‌توانست موجب فروپاشی بسیاری از نظام‌ها شود، ساختار مبتنی بر ولایت فقیه، مسیر انقلاب را با ثبات و قدرت ادامه داد.

حسینی همچنین درباره برخی تهدیدات اخیر بیان کرد: طرح‌هایی مانند بازگشایی تنگه هرمز نیز همچون سایر برنامه‌های دشمن، محکوم به شکست است و امروز شاهد شکل‌گیری قدرتی نوین از ایران در سطح منطقه و جهان هستیم.

وی این اقتدار را حاصل خون شهدا، رهبری، همراهی مردم و نقش نیروهای مسلح دانست و تأکید کرد: این پیوند، مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر نقش تربیتی سپاه گفت: رشد فضائل اخلاقی یک رسالت اساسی است و فرماندهان باید خود را خادم همه مردم بدانند، چرا که مسئولیت سپاه محدود به نیروهای سازمانی نیست و تمامی جامعه را در بر می‌گیرد.