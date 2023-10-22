دولت سیزدهم، دولتی تحولی، برنامه محور، علم پایه و جهان گراست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه تودیع ومعارفه رؤسای سابق و جدید مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت ضمن محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: فاجعه اخیر در غزه سنگین و طاقت فرسا است و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی که با حمایت آمریکا در حال رخ دادن است در تاریخ بی سابقه است.

وی افزود: نوع جنایت‌های صورت گرفته و کودک کشی که از سوی رژیم صهیونیستی انجام شده است این مصیبت را به مصیبت بی همتا و خاصی در تاریخ بشریت مبدل کرده است.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: آرزو می‌کنم به زودی این غده سرطانی از بین کشورهای اسلامی و حتی کل جامعه بشریت محو و نابود شود.

اسماعیلی با اشاره به ۴ شاخصه اصلی دولت سیزدهم، اظهار داشت: اگر بخواهیم شاخصه‌های دولت مردمی سیزدهم را اعلام کنیم باید بگویم دولتی تحولی، برنامه محور، علم پایه و جهان گرا است.

رئیس دفتر رئیس جمهور، در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هر دولتی در هر مقطعی اگر به دنبال این‌شاخصه ها باشد موفق خواهد بود، زیرا این شاخص‌ها تمام شدنی نیست و می‌توان گفت نه تحول پایان دارد و نه علم و دانش و برنامه محور بودن.

وی‌افزود: نسل جدید و جوانان ما دولتی هستند که دولت خود را از آنها بی نیاز نمی‌داند و اساساً دولت با این رویکردها وارد خدمت گذاری شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: اینها رویکرد کلی دولت است و نباید آنرا با برخی مصادیق بررسی کرد و این مرکز باید در برنامه‌های تحولی دولت نقش داشته باشد.

وی با ذکر مثالی از مشکلات کلان کشور اذعان داشت: در موضوع ارز ترجیهی و چالشی که دولت آنرا پشت سر گذاشت که همچنان تبعات آن ادامه دارد، ما سندی را نداریم که در این خصوص به عنوان یک بسته وجود داشته باشد تا مشخص شود چرا دولت در این زمان پای در میدان گذاشت و خروجی آن چه بود لذا لازم است در این بخش به تولید یک سند جامع بپردازیم.

اسماعیلی با اشاره به اغتشاشات سال گذشته افزود: در خصوص اغتشاشات باید بگویم تحلیل‌های ابتدایی زیاد گفته شده است ولی یک بسته‌ای که بررسی کند چرا کشور دچار این حادثه تلخ شد و دولت چه کارهایی انجام داد، چه کارهایی انجام نداد و چه کارهایی را باید انجام می‌داد را لازم داریم.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: علی رغم تلاش‌های گسترده و هماهنگ دشمنان در سالگرد گذشته اغتشاشات ناکام ماند و اینها باید برای آیندگان ثبت و سند شود.

اسماعیلی تاکید کرد: مأموریت اصلی این سازمان افق پیش رو است لذا نه تنها برای دو سال باقی مانده دولت سیزدهم بلکه برای دولت چهاردهم و دولت‌های آینده باید فکر شود و طرح و برنامه ارائه شود، که این بخش فوق العاده سنگین است.

وی افزود: این مرکز ظرفیت‌های خوبی دارد اما افق پیش روی ما بسیار بلند است و نباید تنها به ظرفیت‌های آن نگاه کرد. از سویی این مرکز باید مرکز مغناطیسی جذب اندیشه‌های جامعه شود و صرفاً به جذب نخبگان بسنده نکند.