از سختی پخش فوتبال در سینماها تا تعطیلی «هفت» با هدف بازطراحی

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

پخش بازی ایران و بلژیک در سینماها/ بلیت‌های بازی تمام شد؟

در هفته‌ای که گذشت، با وجود اعلام قبلی شورای صنفی نمایش مبنی بر پخش دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از سالن‌های سینما، در فاصله چند ساعت مانده تا اولین دیدار ایران در این رقابت‌ها، پلیس اماکن با پخش این مسابقه موافقت نکرد. تیم ملی کشورمان نخستین بازی خود در جام جهانی را ساعت ۴:۳۰ بامداد روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد در لس‌آنجلس مقابل تیم ملی نیوزیلند برگزار کرد و طبق پیش‌بینی‌ها قرار بود این بازی در سالن‌های سینما نیز پخش شود که محقق نشد.

البته خبر رسید که سازمان سینمایی با رفع کردن مشکل پخش فوتبال و اخذ مجوزهای لازم، توانست پخش بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران یعنی «ایران و بلژیک» را در سینماها را رقم بزند.

از آنجا که تمامی دیدارهای تیم ملی در جام جهانی امسال در ساعات بامداد و آخر شب برگزار می‌شود، پخش مسابقات جام جهانی خللی در اکران فیلم‌ها ایجاد نمی‌کند و از طرفی می‌تواند فرصتی برای جبران بخشی از خسارت‌های وارده به سینماداران در جنگ اخیر باشد. همچنین، با توجه به محدودیت اکران فیلم‌های کمدی در ایام محرم و اضافه نشدن فیلم مناسبتی تازه به چرخه اکران عمومی، سالن‌های سینما عمدتاً در این ایام برنامه سینمایی ویژه‌ای ندارند و تنها برای نمایش فوتبال برنامه‌ریزی کرده‌اند.

برای این بازی تیم فوتبال ایران، بسیاری از سینماهای کشور سانس ۲۲:۳۰ خود را در روز یکشنبه ۳۱ خرداد به پخش این مسابقه اختصاص داده‌اند. قیمت بلیت تماشای این مسابقه در سینماها بین ۹۰ هزار، ۱۲۰ هزار، ۱۵۰ هزار و ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در استان‌ها و سینماهای مختلف متغیر است. در استان تهران بیش از ۴۰ پردیس و سالن سینمایی اقدام به پیش فروش بلیت این مسابقه فوتبال کردند و برخی سالن‌هایی که در مجتمع‌های تجاری هستند تا صبح روز جمعه، ۲۹ خرداد با تکمیل ظرفیت مواجه شده‌اند.

در میان دیگر شهرهای کشور، مشهد و شیراز از مراکز پرمخاطبی هستند که سالن‌های سینمایی‌ با استقبال علاقه‌مندان روبه‌رو شده است.

تعداد بلیت‌های پیش خرید شده برای مسابقه فوتبال ایران و بلژیک نشان می‌دهد تماشای فوتبال روی پرده نقره‌ای می‌تواند برای جبران روزهای کم‌فروغ سالن‌های سینما موثر باشد به‌ویژه آنکه اکران فیلم‌های کمدی هم تا پایان دهه اول محرم متوقف خواهد شد و از آنجا که جز انیمیشن «شمشیر و اندوه» فیلم جدیدی هم به اکران اضافه نشده، گیشه سینماها افت فروش بیشتری متحمل خواهد شد.

در حال حاضر هنوز مشخص نیست که این مجوز برای مسابقه آخر مرحله گروهی میان ایران و مصر که در ساعت ۶:۳۰ صبح روز ششم تیر برگزار می‌شود، معتبر خواهد بود یا خیر.

البته نکته جالب اینجاست که برخی سینماداران درخواست پخش دیگر مسابقات مهم جام جهانی از کشورهایی همچون انگلستان و آرژانتین را هم مطرح کرده‌اند و باید منتظر بود و دید که آیا پخش این مسابقات در سینماها رقم می‌خورد یا خیر.

اکران کمدی‌ها از عصر امروز ۳۰ خرداد تا ۷ تیر متوقف خواهد شد و فیلم «تهران کنارت» نیز شامل همین وضعیت می‌شود.

بخش ویژه کودکان شهید مینابی در جشنواره فیلم‌های کودک

فراخوان سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایران توسط بنیاد سینمایی فارابی، در بخش‌های رقابتی و جنبی منتشر شد. این جشنواره پذیرای آثار سینمایی بلند، کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود.

در بخش اصلی جشنواره، آثار ایرانی و خارجی در قالب مسابقه فیلم‌های بلند و مسابقه فیلم‌های کوتاه ارزیابی می‌شوند و برگزیدگان، پروانه زرین جشنواره را در رشته‌های مختلف دریافت خواهند کرد. همچنین هیئت داوران کودک و نوجوان نیز مطابق روال جشنواره، برگزیده خود را معرفی می‌کند.

در فراخوان دوره سی‌وهشتم، علاوه بر بخش‌های اصلی، بخش‌هایی همچون «بخش ویژه میناب» با موضوع کودکان و آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و «آینه سینمای کودک و نوجوان» برای مرور و ارزیابی آثار منتخب نمایش‌داده‌شده در سینما، تلویزیون و سکوهای نمایش خانگی پیش‌بینی شده است. آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی آثار پذیرفته‌شده، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ خواهد بود.

اکران میدانی ۲ فیلم درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

در هفته‌ای که گذشت، ۲ فیلم سینمایی با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همزمان با سالگرد این جنگ تحمیلی در تجمعات مردمی به نمایش درآمدند.

فیلم سینمایی «قمارباز» با داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور در روزهای جنگ ۱۲ روزه در میادین و تجمعات شهری اکران سیار شد. این اکران‌ها توسط پخش سیار بهمن سبز و برای مردم حاضر در میادین کشور به نمایش درمی‌آید. پیش از این نیز، «قمارباز» در تجمعات و اماکن مختلف شهر تهران و سراسر کشور با استقبال مردم حاضر در صحنه مواجه شده بود.

همچنین، شنبه هفته گذشته، اولین اکران میدانی فیلم سینمایی «نیم‌شب» در تجمع مردمی میدان ولیعصر (عج)، برگزار شد.

«نیم شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب‌الله والی‌نژاد از ٢٧ اسفند ۱۴۰۴ و در دل جنگ تحمیلی سوم؛ جنگ رمضان به عنوان نخستین فیلم داوطلب راهی اکران می شود. پیش از این نیز این فیلم سینمایی در اکرانی ویژه بر فراز پل طبیعت تهران به نمایش درآمده بود.

پایان پویش «وطن به روایت من»

فراخوان اولین پویش فیلمسازی «وطن به روایت من» خرداد سال گذشته همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با ایده‌پردازی و راهبری تنی چند از فیلمسازان و مدیران دغدغه‌مند سینمای کوتاه کشور همچون سعید نجاتی و سیدحمیدرضا منتظری منتشر و با همراهی باشگاه فیلم اشراق، با استقبال خوبی نیز از سوی فیلمسازان کوتاه مواجه شد.

محورهایی که در پویش اول اعلام شد، شامل روایت یک روز در جنگ، ویژگی‌های متمایز جنگ کنونی، روایت خانواده در جنگ، آسیب‌های سالمندان در جنگ، روایت مهربانی‌ها در ایام جنگ، ظرفیت جنگ در ایجاد انسجام ملی، روایت همدلی مردم در زمان جنگ، مهرورزی مشاغل خدماتی در جنگ، روایت‌های امیدآفرین در ایام جنگ، هویت تاریخی ایران در تاب‌آوری در ایام جنگ، روایت‌های اقتباسی و اساطیری در دفاع از وطن، چالش‌های روانی جامعه در زمان جنگ، نقش معنویت در آرامش اجتماعی و امیدآفرینی، محافظت کودکان از آسیب‌های روانی جنگ، حماسه‌آفرینی ایرانیان در طول تاریخ در دفاع از وطن، روایت‌های جنگ‌های عصر تکنولوژی و ماهواره‌ای بود. تولید آثار نیز در ۵ قالب‌ داستانی، مستند، تجربی، پویانمایی و هوش مصنوعی (Ai) اعلام شد.

پس از وقوع جنگ تحمیلی رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب، انجمن سینمای جوانان ایران فراخوان دومین پویش «وطن به روایت من» را منتشر کرد با این تغییر که بخش عکس نیز به این پویش اضافه شد.



در هفته‌ای که گذشت نیز، مراسم اختتامیه این پویش با مراسمی باشکوه در محل وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور مدیران سینمایی و البته بدون حضور هنرمندانی که بدون چشم‌داشت این پویش را راه‌اندازی و راهبری کرده بودند، برگزار شد.

حمیدی‌مقدم برای هشتمین بار دبیر جشنواره سینماحقیقت شد/ انتظار برای تماشای فیلم‌های مستند درباره جنگ رمضان

با حکم رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، محمد حمیدی مقدم به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» منصوب شد. حمیدی مقدم از سال ۹۸ به عنوان دبیر جشنواره «سینماحقیقت» انتخاب و امسال برای هشتمین بار به عنوان دبیر این رویداد منصوب شد. بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران؛ «سینما حقیقت» آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

از موضوعاتی که در حکم حمیدی مقدم برای ساخت فیلم‌های مستند تاکید شده، حمله آمریکایی صهیونی به این مرز و بوم و شهادت رهبر حکیم و فرزانه است که نقش بی‌بدیل سینمای مستند ایران را برای ثبت لحظات تاریخی و مستندنگاری وقایع جنگ رمضان و پایمردی و استقامت ملت بزرگ ایران، بیش از پیش نشان داده است.

حاصل تلاش مستندسازان در سال گذشته برای به تصویر کشیدن اتفاقات جنگ تحمیلی ۱۲روزه، به ساخت ۲۲ مستند منجر شد که نخستین بار آذر ۱۴۰۴ در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در بخشی به نام «ایران» روی پرده رفتند. این تعداد فیلم مستند، در حالی ساخته شدند که اکثر فیلمسازان مستند از محدودیت‌هایی برای ساخت سخن به میان آوردند و شاید بیان این محدودیت‌ها بود که در جنگ رمضان، دست مستندسازان برای ساخت فیلم‌هایشان بازتر گذاشته شد.

به همین دلیل، باید منتظر بود تا آماری دقیق از فیلم‌های مستندی که حین جنگ تحمیلی سوم ساخته شدند، منتشر شود اما بر اساس آنچه شنیده و دیده‌ایم، مستندسازان بسیاری برای ساخت فیلم‌هایشان، در همان روزهای جنگ، دست به کار شدند.

تعطیلی برنامه سینمایی «هفت» برای بازطراحی!

برنامه سینمایی «هفت» به منظور آماده‌سازی برای فصل جدید و بازنگری در ساختار تولید مدتی روی آنتن نخواهد رفت.

در اطلاعیه شبکه نمایش سیما درباره توقف موقت برنامه «هفت آمده است: تولید و پخش برنامه «هفت»، با هدف بازنگری در ساختار تولید و آماده‌سازی فصل جدید، برای مدتی به‌صورت موقت متوقف شده است. «هفت» در سال‌های گذشته همواره کوشیده است یکی از فضاهای جدی گفتگو، نقد و تحلیل در حوزه سینما و رسانه باشد و طبیعی است تداوم این مسیر، نیازمند بازطراحی، به‌روزرسانی و برنامه‌ریزی دقیق برای دوره جدید است.

در همین چارچوب، فرآیند بررسی و طراحی فصل جدید برنامه در حال انجام است و پس از فراهم شدن شرایط لازم، درباره زمان بازگشت «هفت» اطلاع‌رسانی خواهد شد. از همراهی، اعتماد و پیگیری مخاطبان عزیز سپاسگزاریم و امیدواریم در آینده‌ای کوتاه با ساختاری منسجم‌تر و حضوری مؤثرتر، دوباره در کنار شما باشیم.