به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «از همکاری کاپیتان‌ها و مالکین کشتی‌های مستقر در خلیج فارس و دریای عمان برای عبور و مرور از تنگه هرمز مطابق ضوابط ایران و مشارکت مطلوب شناورها در امنیت دریانوردی منطقه، تشکر می‌کنیم. با پایان تهدیدهای متجاوزان و در سایه رویه‌های جدید، امکان عبورومرور ایمن و پایدار از تنگه فراهم خواهد شد.»