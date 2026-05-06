به گزارش خبرگزاری مهر شهرام مروتی روز چهارشنبه از لغو تمامی برنامههای پیشبینیشده برای گرامیداشت «روز ملی مراغه» خبر داد و گفت: این رویداد که قرار بود امروز برگزار شود، لغو شده است.
وی اظهار کرد: با وجود برنامهریزیهای انجامشده از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری برای برگزاری مراسمی فشرده و نیمروزه، شرایط خاص و جنگی کشور و همچنین بروز محدودیتهایی در سفر مهمانان داخلی و خارجی، امکان اجرای برنامهها را سلب کرد.
پیش از این قرار بود ویژهبرنامههای روز ملی مراغه با محوریت نشستهای علمی، سخنرانی و اجرای برنامههای فرهنگی در سالن عبدالقادر مراغهای برگزار شود.
۱۶ اردیبهشت در تقویم رسمی ایران، مصادف با سالروز پایان نگارش اثر برجسته «زیج ایلخانی» توسط خواجه نصیرالدین طوسی، به عنوان «روز ملی مراغه» نامگذاری شده است؛ اثری که قرنها به عنوان یکی از معتبرترین مراجع علمی و نجومی در سطح جهان، از جمله در چین و اروپا، شناخته میشد.
