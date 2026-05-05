۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

بزرگداشت دومین سالگرد شهادت شهدای خدمت در آذربایجان شرقی برگزار می‌شود

.تبریز- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری بزرگداشت دومین سالگرد شهادت شهدای خدمت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت شهدای خدمت با اشاره به خدمات و برکات این شهدای عزیز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، افزود: رئیس جمهور شهید، وزیر شهید، امام جمعه شهید و استاندار شهید همگی نمونه کاملی از کار و تلاش بی وقفه و خدمت به مردم بودند که سرانجام همراه باهم و بازهم در حال خدمت به خلق خدا به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.

وی بزرگداشت باشکوه و در خور شأن این شهدای عزیز را ضروری خواند و گفت: این موضوع ضرورت و حساسیت بیشتری در استان ما دارد چرا که هم دو تن از شهدای والامقام متعلق به استان آذربایجان شرقی بوده و مضافا اینکه محل شهادت این شهدا نیز این استان است.

حجت الاسلام اسکندری از برنامه ریزی ها برای اجرای مراسم و برنامه ها مختلف در سراسر استان بویژه در مرکز استان، سر مزار مطهر شهید آل هاشم در تبریز و شهید رحمتی در مراغه و محل شهادت شهدا در ورزقان خبر داد و افزود: مراسم محوری بزرگداشت شهدای خدمت در مرکز استان و تمام شهرستانها در روز ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین همانند سال گذشته، هیئتی مرکب از اعضای دولت شهید رئیسی و خانواده های شهدای خدمت در محل شهادت این شهدا در ورزقان حضور خواهند یافت.

کد مطلب 6821221

