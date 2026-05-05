به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل اسکندری عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت شهدای خدمت با اشاره به خدمات و برکات این شهدای عزیز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، افزود: رئیس جمهور شهید، وزیر شهید، امام جمعه شهید و استاندار شهید همگی نمونه کاملی از کار و تلاش بی وقفه و خدمت به مردم بودند که سرانجام همراه باهم و بازهم در حال خدمت به خلق خدا به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.

وی بزرگداشت باشکوه و در خور شأن این شهدای عزیز را ضروری خواند و گفت: این موضوع ضرورت و حساسیت بیشتری در استان ما دارد چرا که هم دو تن از شهدای والامقام متعلق به استان آذربایجان شرقی بوده و مضافا اینکه محل شهادت این شهدا نیز این استان است.

حجت الاسلام اسکندری از برنامه ریزی ها برای اجرای مراسم و برنامه ها مختلف در سراسر استان بویژه در مرکز استان، سر مزار مطهر شهید آل هاشم در تبریز و شهید رحمتی در مراغه و محل شهادت شهدا در ورزقان خبر داد و افزود: مراسم محوری بزرگداشت شهدای خدمت در مرکز استان و تمام شهرستانها در روز ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین همانند سال گذشته، هیئتی مرکب از اعضای دولت شهید رئیسی و خانواده های شهدای خدمت در محل شهادت این شهدا در ورزقان حضور خواهند یافت.