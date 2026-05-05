دانشگاه مراغه، میراث دار فعالیت های علمی خواجه نصیرالدین طوسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری‌راد روز سه شنبه در مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه مراغه، اظهار کرد: این دانشگاه افتخار بزرگی برای منطقه و آذربایجان‌شرقی و ظرفیتی ارزشمند علمی برای شهرستان دانست که می‌تواند در تحولات مختلف و تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار باشد.

فرماندار ویژه شهرستان مراغه ادامه داد: بر همین اساس، توسعه شهرستان در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و خدمات، نیازمند پیوند مؤثر میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی است، از این‌رو، باید در این زمینه کارهای فراوانی انجام شود.

امیری‌راد با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت مهم علمی و مهارتی، یادآور شد: پیشینه درخشان علمی این دانشگاه، مسئولیت مجموعه و مدیران را دوچندان می‌کند تا در مسیر توسعه علمی و تربیت نیروی انسانی کارآمد، نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

وی افزود: استفاده از توان علمی استادان و نخبگان دانشگاهی در تصمیم‌سازی‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش رضایت‌مندی مردم منجر شود. مدیریت شهرستان نیز در این زمینه نگاه مثبتی دارد و تلاش می‌شود در این مسیر، گام‌های اساسی برداشته شود.

فرماندار مراغه با بیان اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی نیازمند تحول و خروج از روزمرگی هستند، گفت: تحقق این هدف، در گرو بهره‌گیری از علم، نوآوری و خرد جمعی است که دانشگاه می‌تواند نقش محوری در آن ایفا کند.

امیری‌راد از برنامه‌ریزی برای تشکیل مجمع مشورتی توسعه شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این مجمع باهدف تدوین مسیر توسعه مراغه در حال پیگیری است و حضور فعال دانشگاه در آن، ضروری خواهد بود.