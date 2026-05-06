تخصیص ۳۳ میلیارد تومان برای تجهیز موزه فسیل مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرید موسوی روز چهارشنبه افزود: موزه فسیل مهره داران ایران در مراغه، گنجینه‌ای ارزشمند از فسیل حیوانات دوره سوم زمین شناسی را در خود جای داده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه نیز گفت: در این موزه بیش از ۷۰۰ قطعه فسیل انواع مهره دار به نمایش درآمده است.

غلامرضا زارع افزود: در این موزه نمونه‌هایی منحصر به فرد از فسیل‌های انواع فیل، زرافه، بیر دندان شمشیری، انواع گاوها، آهو، کرگدن و اسب دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه این موزه تنها موزه فسیل مهره داران در کشور است افزود: قدمت فسیل‌های این مجموعه ۹ میلیون سال است.

رئیس اداره حفافظت محیط زیست مراغه افزود: انواع جمجمه، آج فیل، فک و اندام‌های حرکتی حیوانان از جمله فسیل‌های به نمایش در آمده در این موزه است.

وی گفت: در این موزه فسیل‌هایی کمیاب شامل فیل، میمون، زرافه، کرگدن و اسب‌ها به نمایش در آمده است.

رئیس اداره حفافظت محیط زیست مراغه گفت: در هشت فصل حفاری منطقه فسیلی این شهرستان بیش از هفت هزار قطعه فسیل مهره داران استخراج شده است.

زارع اظهار کرد: منطقه فسیلی مراغه به علت تراکم بالای فسیل حیوانات مهره دار به بهشت فسیل شناسان جهان شهرت دارد.

این موزه به صورت دائمی در مرکز تحقیقات فسیلی ایران در شهر مراغه واقع در میدان مجلس این شهر برای بازدید علاقمندان دایر است.