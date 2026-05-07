سلامت زائران حج زیر نظر پزشکان ماست؛ هیچ نگرانی دارویی وجود ندارد

مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: از زمانی که اسامی هر زائر برای سفر حج مشخص میشود، این اطلاعات بلافاصله از سوی سازمان حج و زیارت به جمعیت هلال احمر ارسال میشود. جمعیت هلال احمر، با بهرهگیری از پزشکان معتمد در تمام شهرستانها، اقدام به ارزیابی سلامت ظاهری زائران میکند.
وی افزود: افرادی که نیاز به بررسی بیشتر داشته باشند، در کمیته استانی و نهایتاً کمیته کشوری مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرند و تصمیم نهایی درباره امکان مشرف شدن آنها گرفته میشود. زائرانی که سلامت آنها تایید شود، به سازمان حج و زیارت اعلام میشوند و افرادی که شرایط سلامتی لازم را نداشته باشند، از سفر حج محروم میشوند تا سلامت خود حفظ شود.
خالدی افزود: جمعیت هلال احمر با ۱۸۵ نفر از نیروهای خود این عملیات را مدیریت میکند و در عربستان، ۶ درمانگاه و بیمارستان در شهر مکه و ۲ درمانگاه در شهر مدینه فعال کرده است. با توجه به حضور گسترده حجاج از کشورهای مختلف و احتمال بروز بیماریهای متفاوت، توصیههای بهداشتی ویژه ارائه میشود.
وی توضیح داد: توصیهها به ویژه در سه محور است: بیماریهای تنفسی، بیماریهای گوارشی و گرمازدگی. رعایت بهداشت دستها به شدت مورد تاکید است و اقلام دارویی نیز طبق فهرست مجاز کشور عربستان تامین شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
خالدی در پایان گفت: برای هر ۵ هزار زائر یک درمانگاه فعال است و تیم پزشکی شامل پزشکان عمومی و متخصص، خدمات درمانی لازم را ارائه میکنند. همکاران ما در عربستان بدون مشکل در حال مداوای زائران هستند و خدمات به صورت مستمر ادامه دارد.
