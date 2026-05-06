به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلبایگانه در حاشیه بازدید از مدرسه «شجره‌ طیبه» میناب، با ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های جان‌باختگان و جامعه فرهنگیان، حادثه رخ‌داده را واقعه‌ای تلخ، تکان‌دهنده و فراموش‌نشدنی توصیف کرد.

او با تأکید بر اینکه این رخداد، بُعدی تازه و دردناک از خشونت علیه غیرنظامیان را آشکار کرده است، گفت: مدرسه شجره‌ طیبه نباید فقط به‌ عنوان محل وقوع یک حادثه تلخ در تاریخ ثبت شود؛ بلکه باید به مرکزی زنده برای تبیین حقیقت، روشنگری افکار عمومی و پیگیری حقوقی و اخلاقی چنین جنایاتی تبدیل شود تا نام و یاد دانش‌آموزان و معلمان مظلوم و آسیب‌دیده، همواره در حافظه جمعی جامعه زنده بماند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور همچنین به مجموعه برنامه‌های عمرانی و حمایتی دولت برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مرتبط با بازآفرینی شهری، توسعه خدمات و تأمین مسکن در اولویت اجرا قرار دارند.

در این بازدید، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، معاون عمرانی فرمانداری ویژه میناب، بخشداران بخش مرکزی، شهردار و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.