رونمایی از لوح ثبت ملی مدرسه شجره طیبه میناب توسط وزیر فرهنگ و ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز ملی خلیج فارس، در آیینی در مقتل شهدای مظلوم میناب، لوح ثبت ملی مدرسه «شجره طیبه» توسط سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

مدرسه شجره طیبه میناب، یکی از تلخ‌ترین وقایع جنگ تحمیلی سوم دشمنان صهیونیستی امریکایی علیه ایران است؛ واقعه‌ای که در آن ۱۶۸ نفر از کودکان و معلمان بی‌گناه به شهادت رسیدند.

همزمان با رونمایی از لوح ثبت ملی مدرسه شجره طیبه میناب، مادر یکی از دانش‌آموزان شهید، از وزیر فرهنگ درخواست کرد که این مکان، به مقصدی برای راهیان نور تبدیل شود؛ مکانی که در هر گوشه آن، خون یک شهید کودک بر زمین ریخته است.

ثبت ملی مدرسه شجره طیبه میناب، ثبت سوگ جمعی مردم ایران و حافظه‌ای از رنج‌، مقاومت‌ و ایستادگی این سرزمین در مقابل دشمنان است.