خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در روزهایی که کشور درگیر شرایط خاص ناشی از جنگ و تحولات منطقهای بود، مدیریت تأمین کالاهای اساسی به یکی از مهمترین اولویتهای دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که در نشست وبیناری وزیر امور اقتصادی و دارایی با استانداران سراسر کشور بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفت.
در این میان، سخنان سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، روایتی متفاوت از یک استان مرزی ارائه داد؛ روایتی که از دل تهدیدها، فرصت ساخته و از یک مرز کمتر شناختهشده، یک گذرگاه راهبردی برای تجارت کشور ایجاد کرده است.
هاشمی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از ابتکار وزیر اقتصاد در برگزاری این نشست، آن را اقدامی مؤثر در همافزایی میان دولت و استانها دانست و گفت: برگزاری چنین جلساتی در شرایط حساس، نشاندهنده نگاه میدانی و مسئلهمحور دولت در مدیریت بحران است.
وی با اشاره به جایگاه مرز ماهیرود در شهرستان سربیشه، افزود: شاید این مرز در گذشته کمتر شناخته شده بود، اما امروز به یکی از مهمترین کانونهای تبادل اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بهگونهای که در سال گذشته، از میان ۷۲ گمرک کشور، گمرک ماهیرود عنوان موفقترین گمرک را کسب کرد.
استاندار خراسان جنوبی با ترسیم تصویری از تحولات اخیر این مرز ادامه داد: پیش از آغاز جنگ، روزانه بیش از ۳۰۰ کامیون از این مرز تردد میکرد، اما امروز این رقم به بیش از یکهزار و ۳۰۰ دستگاه کامیون در روز رسیده است؛ رشدی چشمگیر که نشان از ظرفیت بالای این منطقه در حوزه تجارت دارد.
جهش بیسابقه در تجارت مرز ماهیرود
وی در ادامه با ارائه آمارهای مستند از عملکرد استان در ایام جنگ ۴۰ روزه، اظهار داشت: در این بازه زمانی، بیش از ۵۷ میلیون دلار صادرات قطعی به وزن ۲۷۶ هزار تن از خراسان جنوبی به افغانستان انجام شده که نسبت به مدت مشابه، از نظر ارزش ۵۴ درصد و از نظر وزن ۶۸ درصد رشد داشته است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از جهش قابل توجه در حوزه واردات خبر داد و افزود: در این مدت، بیش از ۵ میلیون دلار کالا به وزن ۳ هزار و ۳۳۰ تن از افغانستان وارد کشور شده که از نظر وزنی رشد ۸۶۴ درصدی و از نظر ارزشی رشد ۴۴۱ درصدی را نشان میدهد.
به گفته وی، در مجموع طی این ایام، حدود ۳۹۱ هزار تن کالا در قالب صادرات و واردات از طریق مرز ماهیرود جابهجا شده که یک دستاورد قابل توجه در شرایط بحرانی به شمار میرود.
هاشمی یکی از عوامل این موفقیت را بهرهگیری از فناوریهای نوین دانست و تصریح کرد: با همکاری شرکتهای دانشبنیان، سامانه نوبتدهی اینترنتی برای کامیونداران راهاندازی شده که موجب کاهش زمان انتظار از چند روز به حداقل ممکن شده و رضایت فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: همچنین ساعات کاری مرز که پیش از این تا ساعت ۴ بعدازظهر بود، اکنون تا ساعت ۱۰ شب افزایش یافته و حتی در ایام تعطیل نیز فعالیتها ادامه دارد؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات داشته است.
پیشنهاد برای تفویض اختیار به استانداران در مدیریت کالاهای اساسی
استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح چند پیشنهاد کلیدی، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانداران شد و گفت: نخستین درخواست ما، واگذاری اختیار استفاده از ذخایر استراتژیک و مدیریت جایگزینی آنها به استانداران است تا در شرایط خاص، تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: همچنین لازم است اختیار تصمیمگیری درباره ممنوعیت یا محدودیت صادرات و واردات کالاهای اساسی نیز به استانها واگذار شود تا مدیریت بازار با دقت و انعطاف بیشتری صورت گیرد.
هاشمی در ادامه به ظرفیتهای راهبردی استان اشاره کرد و گفت: ایجاد منطقه آزاد بینالمللی مشترک میان ایران، افغانستان و چین یکی از پیشنهادهای مهمی است که میتواند خراسان جنوبی را به یک هاب تجاری در منطقه تبدیل کند.
وی همچنین از منطقه ویژه اقتصادی استان بهعنوان یک «بندر خشک» یاد کرد و افزود: با توجه به تحولات منطقه و محدودیتهای ایجاد شده در برخی مسیرهای دریایی، مسیر افغانستان و پاکستان میتواند به یک فرصت طلایی برای توسعه تجارت کشور تبدیل شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همراهی کشور افغانستان در شرایط اخیر، گفت: این کشور در دوران جنگ همکاری خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشت و امروز نیز میتوان از این ظرفیت برای گسترش روابط اقتصادی بهره گرفت.
وی با اشاره به آغاز واردات دام سبک از افغانستان به استان، این موضوع را نشانهای از تعمیق روابط اقتصادی دانست و تأکید کرد: خراسان جنوبی دیگر یک استان ناشناخته نیست، بلکه به یکی از محورهای مهم تأمین و تبادل کالا در کشور تبدیل شده است.
هاشمی در خاتمه از تلاشهای مدیران اقتصادی استان، بهویژه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و مجموعه جهاد کشاورزی، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت، این روند رو به رشد تداوم یابد.
نقشآفرینی و نگاه راهبردی استاندار خراسان جنوبی در مدیریت مرز ماهیرود و تبدیل آن به یکی از فعالترین کریدورهای تجاری کشور، بهعنوان نمونهای از تدبیر میدانی و تصمیمسازی مؤثر در شرایط بحرانی است.
نظر شما