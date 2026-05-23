تزریق ۴ همت اعتبار به پروژه راه آهن چابهار- بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر شنبه در همایش بزرگداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی اظهار کرد: یکی از اتفاقات بسیار خوب یک سال گذشته برنامه «ایران جان» با محوریت خراسان جنوبی بود که ۸۶ درصد رضایت را در پی داشت.

وی در زمینه پروژه راه آهن شرق کشور اظهار کرد: پروژه راه آهن چابهار، زاهدان، بیرجند، مشهد از دوره شهید رئیسی آغاز شد و در دوره دولت پزشکیان با تزریق چهار همت تاکنون ادامه یافت.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: شهادت فرماندهان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهادت رهبر عزیز انقلاب که هنوز برای ما غیر قابل باور است، از اتفاقات تلخ یک سال اخیر است.

هاشمی ادامه داد: رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی بارها بر جهاد تبیین و امید آفرینی تأکید داشتند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جرم دانستن ناامید کردن مردم و خیانت به نظام، گفت: ایشان تاکید فرمودند که نیروهای انقلابی و وفادار به انقلاب کسانی هستند که امید را در جامعه تزریق کنند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به نقش مدیران روابط عمومی در موفقیت مدیران دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: مدیر موفق کسی است که بتواند پل ارتباطی قوی بین مردم و دستگاه اجرایی برقرار کند.

هاشمی با بیان اینکه موتور محرک هر دستگاهی، روابط عمومی آن است، تاکید کرد: هر اداره کلی باید روابط عمومی مستقل و فعالی داشته باشد که دوشادوش مدیر دستگاه حرکت کند.

وی خطاب به مدیران روابط عمومی اظهار کرد: شما می‌توانید رضایتمندی را افزایش و نارضایتی را کاهش دهید تا مسائل صنفی را به مسائل اجتماعی و مسائل اجتماعی را به مسائل امنیتی تبدیل نشود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخی از موفقیت های در حوزه صادرات و واردات از مرز افغانستان، بیان کرد: در طول جنگ رمضان تاکنون واردات ۸۲۶ درصد از مرز افغانستان در خراسان جنوبی افزایش داشته است.

هاشمی ادامه داد: امروز با افتخار اعلام می کنیم روزانه هزار و ۳۰۰ کامیون و وسیله نقلیه سنگین از مرز ماهیرود تردد می کند.

وی افزود: جاده ماهیرود به فراه امسال بعد از ۱۷ سال به اتمام می رسد که باید همه این موفقیت ها و اقدامات ارزشمند را در راستای امیدآفرینی به مردم بگوییم و اگر در جایی به نتیجه نرسیدیم از مردم عذرخواهی کنیم.