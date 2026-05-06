خروجی پرونده های محاکم کرمان در سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نخعی، در نشست صمیمانه رئیس کل و معاونین قضایی دادگستری با قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه ورودی پرونده‌ها به محاکم کرمان در سال گذشته ۱۳۱ هزار و ۸۳۸ فقره بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد داشته است، گفت: همچنین خروجی پرونده‌ها ۱۲۷ هزار و ۷۲۰ فقره بوده که ۲۴ درصد رشد خروجی را نشان می‌دهد.

وی افزود: درخواست‌های مردم از شما از نعمت‌های الهی است و نباید از آن خسته شد؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است نعمت به نقمت تبدیل شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، به افزایش قابل توجه تعداد شعب در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: شعب حقوقی به ۲۰ شعبه، شعب خانواده به ۹ شعبه و شعب صلح به ۱۷ شعبه افزایش یافته است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان ادامه داد: بر مبنای تاکیدات رئیس کل دادگستری استان کرمان در شورای برنامه ریزی تصویب شده تا پایان سال ۵ شعبه صلح در شهرستان کرمان راه‌اندازی شود.

حجت‌الاسلام نخعی، بر رعایت نظم اداری، تسریع در رسیدگی‌ها و پاسخگویی مناسب به مردمی که در شرایط جنگ شبانه‌روزی در میدان ایستاده‌اند، تأکید کرد و گفت: قدردانی از این تلاش‌ها باید با احترام و تکریم همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به راهکارهای کاهش اطاله دادرسی و مدیریت بهتر پرونده‌ها افزود: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار دارد.