حمیدی: توسعه دادرسی های الکترونیک برای زندانیان کرمان توسعه یابد 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، در کارگروه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان های استان کرمان ضمن تقدیر از تلاش های اعضای این کارگروه در سال ۱۴۰۴، گفت: این کارگروه از کاربردی‌ترین نشست‌های دستگاه قضایی است و لازم است به صورت مستمر وضعیت زندان‌ها و زندانیان رصد شود و پیگیری مسائل زندان‌ها به عنوان یکی از موضوعات مهم قوه قضاییه با دقت انجام گیرد.

وی با اشاره به اجرای مصوبات در سال ۱۴۰۴ در استان کرمان افزود: در حوزه بازدید همکاران قضایی از زندان‌ها شاهد رشد و ارتقای عملکرد نسبت به سال گذشته بوده‌ایم که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه با تحمیل جنگ آمریکائی – صهیونی، نگرانی‌هایی درباره زندان‌ها و حفظ امنیت جانی زندانیان وجود داشت، تصریح کرد: با تلاش دادستان مرکز استان، مدیر کل زندان ها، روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان ها به خوبی مدیریت شد.

حجت الاسلام حمیدی، با اشاره به اینکه در شرایط جنگی در استان کرمان بخش عمده ای از زندانیان با رعایت ضوابط و مقررات موجود به مرخصی اعزام شدند، ادامه داد: مرخصی زندانیان تا پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شده است و پس از آن، بازگشت زندانیان نیازمند پیگیری و مدیریت دقیق است تا با پدیده غیبت زندانیان مواجه نشویم.

وی به سایر اقدامات انجام شده در حوزه زندان ها در دوران جنگ تحمیلی اخیر اشاره و بیان کرد: با وجود احتمال هایی مانند حمله دشمن به زیرساخت های انرژی و ایجاد مشکلات ناشی از این اقدام ددمنشانه دشمنان در حوزه زندان ها، موضوع تامین سوخت مورد نیاز نیز به خوبی پیگیری و مدیریت شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در سال جدید باید برای تمامی وضعیت‌ها از جمله شرایط صلح و جنگ آمادگی کامل داشته باشیم و تدابیر لازم به ویژه در حوزه زندان‌ها پیش‌بینی شود.

حمیدی، اجرای برنامه های سند تحول قضایی را از اولویت های دستگاه قضائی برشمرد و اظهارداشت: اهداف و برنامه های مربوط به زندان ها باید تفکیک و ‌به زندان ابلاغ شود تا برنامه های این سند مانند سال گذشته دنبال شود.

وی ادامه داد: اجرای طرح پایش زندانیان، بازدید قضات از زندان ها و نظارت بر صدور قرارهای تامین از جمله موارد مورد تاکید در سند تحول قضائی به شمار می رود.

لزوم توسعه دادرسی های الکترونیک در استان کرمان

حجت الاسلام حمیدی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه موضوع قرار بازداشت موقت باید به صورت محدود و در چارچوب قانون صادر شود، عنوان کرد: بخشی از زندانیان هنوز حکم قطعی ندارند و لازم است در رسیدگی به پرونده‌های آنان با سرعت و دقت بیشتری اقدام شود، زیرا از نظر قانونی و شرعی در قبال این افراد مسئولیت داریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر توسعه دادرسی الکترونیکی برای زندانیان و عموم مردم تاکید کرد و آن را از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی دانست.

وی استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف را از دیگر راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، عنوان کرد و گفت: می‌توان از این ظرفیت به ویژه در پرونده‌های مربوط به رد مال بهره برد و با ارجاع این پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، بخشی از آن‌ها را به سازش و حل و فصل رساند.

حمیدی، افزود: برگزاری جشن های گلریزان در پایان سال گذشته برنامه ریزی شده بود که به دلیل تحمیل جنگ برکشور، به مرحله اجرا نرسید و لازم است که در اردیبشهت ماه نسبت به برگزاری این جشن ها بر مبنای اقتضائات زمانی و منطقه ای هر شهرستان اقدام شود.

وی تاکید کرد: جشن گلریزان مرکز استان کرمان نیز در اردیبهشت ماه برگزار می شود تا حق ستاد دیه و مددجویان نیازمندی که در زندان هستند، استیفا شود.