به گزارش خبرگزاری مهر، فیدیبو بخشی ویژه برای علاقه‌مندان به کتاب‌های صوتی در نظر گرفته که در آن منتخبی از بهترین کتاب‌های صوتی منتشرشده در ایران گردآوری شده و با تخفیف‌هایی تا سقف ۷۰ درصد عرضه می‌شود. این طرح با هدف افزایش دسترسی مخاطبان به آثار صوتی و حمایت از مصرف فرهنگی در شرایط اقتصادی فعلی اجرا شده است.

این بخش در قالب ۴۲ ردیف موضوعی طراحی شده و تلاش دارد طیف متنوعی از سلیقه‌ها را پوشش دهد. یکی از ردیف‌های اصلی، «صد کتاب محبوب صوتی» این پلتفرم است که آثاری چون «مغازه خودکشی» نوشته ژان تولی با صدای هوتن شکیبا و «کیمیاگر» نوشته پائولو کوئیلو با صدای محسن نامجو در آن قرار دارد.

در بخش دیگری با عنوان کتاب‌های ممنوعه تاریخ ایران و جهان، آثاری مانند «۱۹۸۴» و «قلعه حیوانات» از جورج اورول، «کشتن مرغ مینا» نوشته هارپر لی، «خوشه‌های خشم» اثر جان اشتاین‌بک و «فرانکشتاین» نوشته مری شلی عرضه شده‌اند. همچنین شاهکارهای ادبیات کلاسیک جهان از جمله «برادران کارامازوف» نوشته فئودور داستایوفسکی، «مسخ» اثر فرانتس کافکا، «آنا کارنینا» نوشته لئو تولستوی و «پیرمرد و دریا» اثر ارنست همینگوی در این مجموعه دیده می‌شود.

فیدیبو در ردیفی جداگانه به معرفی «صداهای برتر» خود پرداخته است؛ گویندگانی چون هوتن شکیبا، رضا عمرانی، آرمان سلطان‌زاده، سحر بیرانوند، مهبد قناعت‌پیشه، شیما درخشش و میلاد فتوحی از جمله چهره‌هایی هستند که آثار متعددی با صدای آنان در این بخش ارائه شده است.

کتاب‌های صوتی اختصاصی فیدیبو نیز در این طرح حضور دارند؛ آثاری که به‌صورت انحصاری تولید شده‌اند و در سایر پلتفرم‌ها در دسترس نیستند. از جمله این آثار می‌توان به «کلیدر» نوشته محمود دولت‌آبادی با صدای آرمان سلطان‌زاده اشاره کرد.

دسته‌بندی‌های موضوعی دیگری نیز برای رمان‌های معمایی و جنایی، مدیریت، توسعه فردی و روان‌شناسی، برنامه‌ریزی، و همچنین کتاب‌های مرتبط با عشق و روابط انسانی در نظر گرفته شده است. در بخش نمایشنامه‌ها نیز آثاری مانند «در انتظار گودو» نوشته ساموئل بکت با صدای مهبد قناعت‌پیشه و «مرگ فروشنده» اثر آرتور میلر با صدای آرمان سلطان‌زاده عرضه شده‌اند.

در این طرح، سفرنامه‌ها و نیز آثاری از نویسندگان زن در ردیفی جداگانه معرفی شده‌اند. کتاب‌هایی از نویسندگانی چون رویا پیرزاد و فریبا وفی با صدای هنرمندانی از جمله فاطمه معتمدآریا، سوگل خلیق و شبنم مقدمی در دسترس قرار گرفته‌اند. همچنین آثاری که با صدای نویسنده یا مترجم منتشر شده‌اند، مانند «تاکسی‌سواری» با قلم و صدای سروش صحت، در این مجموعه گنجانده شده‌اند.

مجموعه‌های چندجلدی نیز بخش دیگری از این طرح را تشکیل می‌دهند؛ آثاری چون «کلیدر»، «بینوایان»، «ارباب حلقه‌ها»، «هری پاتر» و «هزار و یک شب» در قالب کتاب‌های صوتی ارائه شده‌اند.

کاربران می‌توانند آثار منتخب را با تخفیف‌های اعلام‌شده، به این آدرس https://fidibo.com/page/AUDIObooks۰۳?pageTitle و از طریق این پلتفرم تهیه کنند.