۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

بررسی ۵ هزار نمونه کالا و واحد تولیدی در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: طی سال گذشته هزار و ۸۰۴ بازدید و نمونه برداری در واحدهای تولیدی و چهار هزار بررسی و نمونه برداری از کالاهای داخل بازار انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های جمعی با اشاره به اقدامات انجام شده طی سال گذشته، بیان کرد: طی این مدت هزار و ۸۰۴ بازدید و نمونه برداری در واحدهای تولیدی و ۴ هزار بررسی و نمونه برداری از کالاهای داخل بازار (تولید استان و تولید خارج از استان) انجام شده است.

وی با بیان اینکه هزار مورد بازدید ترازو و ۱۴۱ آزمون باسکول انجام شده است، گفت: همچنین هزار و ۱۱۲ مورد آزمون کیفی و کمی نازل‌های سوخت انجام شده است.

بذری با اشاره به اهمیت نظارت بر آسانسورها، اظهار داشت: آسانسورهای اماکن عمومی بازرسی انجام می‌شود و آسانسورهای دیگر نیز تا زمان بازرسی اجازه روشن کردن و آغاز بکار ندارند

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: اگر آسانسور بازدید شود شناسه ملی دریافت می کند و در صورت ارسال این شناسه به ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک بررسی اعتبار بازدید قابل مشاهده است.

وی با اشاره به دستورالعمل سازمان استاندارد در خصوص کولبری افزود: کالاهای زیر دو هزار دلار اگر پرخطر نباشند بدون آزمون ترخیص می‌شود اما در مورد کالاهای دیگر مثل برنج، آزمون بلااستثنا انجام می‌شود.

