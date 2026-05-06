بررسی ۵ هزار نمونه کالا و واحد تولیدی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های جمعی با اشاره به اقدامات انجام شده طی سال گذشته، بیان کرد: طی این مدت هزار و ۸۰۴ بازدید و نمونه برداری در واحدهای تولیدی و ۴ هزار بررسی و نمونه برداری از کالاهای داخل بازار (تولید استان و تولید خارج از استان) انجام شده است.

وی با بیان اینکه هزار مورد بازدید ترازو و ۱۴۱ آزمون باسکول انجام شده است، گفت: همچنین هزار و ۱۱۲ مورد آزمون کیفی و کمی نازل‌های سوخت انجام شده است.

بذری با اشاره به اهمیت نظارت بر آسانسورها، اظهار داشت: آسانسورهای اماکن عمومی بازرسی انجام می‌شود و آسانسورهای دیگر نیز تا زمان بازرسی اجازه روشن کردن و آغاز بکار ندارند

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی ادامه داد: اگر آسانسور بازدید شود شناسه ملی دریافت می کند و در صورت ارسال این شناسه به ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک بررسی اعتبار بازدید قابل مشاهده است.

وی با اشاره به دستورالعمل سازمان استاندارد در خصوص کولبری افزود: کالاهای زیر دو هزار دلار اگر پرخطر نباشند بدون آزمون ترخیص می‌شود اما در مورد کالاهای دیگر مثل برنج، آزمون بلااستثنا انجام می‌شود.