۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

ثبت دمای ۴۰ درجه در بندان خراسان جنوبی؛ هوا گرم‌تر می‌شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: صبح امروز سربیشه با دو درجه سلسیوس خنک ترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: از صبح فردا تا هفته بعد در برخی ساعات افزایش وزش باد و در برخی ساعات گرد وخاک قابل پیش بینی است.

وی ادامه داد: شنبه و یکشنبه وزش بادهای شدید و گرد و خاک به خصوص در مرز شرقی و مناطقی از غرب استان همراه با کاهش دید افقی هم می‌شود.

لطفی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان، اظهار داشت: تا روز شنبه انتظار داریم بیشینه‌های دما حدود سه تا پنج درجه سلسیوس بالاتر از نرمال فصل قرار داشته باشد.

کد مطلب 6822185

