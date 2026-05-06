سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: از صبح فردا تا هفته بعد در برخی ساعات افزایش وزش باد و در برخی ساعات گرد وخاک قابل پیش بینی است.

وی ادامه داد: شنبه و یکشنبه وزش بادهای شدید و گرد و خاک به خصوص در مرز شرقی و مناطقی از غرب استان همراه با کاهش دید افقی هم می‌شود.

لطفی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان، اظهار داشت: تا روز شنبه انتظار داریم بیشینه‌های دما حدود سه تا پنج درجه سلسیوس بالاتر از نرمال فصل قرار داشته باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: صبح امروز سربیشه با دو درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.