فیس بوک و اینستاگرام زیر ذره بین ایرلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندو، رگولاتور اتحادیه اروپا درباره «الگوهای تاریک» یا تداخلات فریبکارانه ای که فیدهای تولید شده با این سیستم را براساس عادات کاربر نمایش می دهند، ابراز نگرانی کرد.

رگولاتور مذکور در بیانیه ای نوشت: این رویکرد اجازه نمی دهد افراد حق خود برای انتخاب توصیه های فید که براساس پروفایل بندی انجام می شود را اعمال کنند.

پروفایل بندی شامل استفاده از سیستم های خودکار برای تولید محتوای سفارشی یا تبلیغات براساس الگوهای موجود در داده ها یا رفتار کاربر است.

طبق بیانیه رگولاتور، دراین تحقیق بررسی می شود آیا فیدهای فیسبوک و اینستاگرام توسط سیستمی که از چیزهایی که کاربر دوست دارد، با آن‌ها تعامل دارد یا زمانی که صرف می‌کند یاد می‌گیرد، برای کاربر انتخاب و رتبه‌بندی شده‌اند یا خیر.

همچنین بررسی خواهد کرد که آیا کاربران می‌توانند سیستم پیشنهادی (recommender system) مورد نظر خود را انتخاب و تغییر دهند یا خیر، و اینکه آیا این کار به‌صورت مستقیم و به‌راحتی قابل دسترسی انجام می‌شود یا خیر که این امر یکی از الزامات قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) است.

اگر مشخص شود متا قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده با جریمه ای تا شش درصد درآمد سالانه شرکت روبرو خواهد شد.