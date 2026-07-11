اتحادیه اروپا فیس بوک و اینستاگرام را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، از سوی دیگر رگولاتورهای اروپایی ویژگی هایی را هدف گرفته اند که به گفته آنها برای درگیر نگه داشتن کاربران طراحی شده و خواستار تغییر خودکار و اسکرول بی نهایت شده اند و در غیر اینصورت پلتفرم های مذکور با جریمه روبرو می شوند.

این تصمیم گیری براساس یافته های اولیه کمیسیون اتحادیه اروپا پس از پایان یافتن تحقیقی دو ساله تحت قانون سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا است. قانون مذکور پلتفرم های آنلاین را به انجام اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای مخرب ملزم می کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد متا نتوانسته خطرات اعتیادآور ناشی از توصیه‌های به‌شدت شخصی‌سازی‌شده، خودکار و اسکرول بی‌نهایت را که به‌طور مداوم محتوای جدید را در اختیار کاربران قرار می‌دهند و آنها را به تعامل طولانی‌مدت تشویق می‌کنند، به‌طور کافی ارزیابی کند.

به گفته این نهاد ریلز ها و استورهای فیس بوک و اینستاگرام به استفاده بیش از حد و وسواسی منجر می شوند. این رگولاتور اقدامات متا برای کاهش این خطرات را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد مدیریت ابزارها را می توان به راحتی رد کرد و از سوی دیگر استفاده از کنترل های مخصوص والدین نیازمند مدت زمان طولانی، تلاش و دانش فنی است.

متا باید ویژگی هایی مانند پخش خودکار و اسکرول بی نهایت را به طور پیش فرض غیرفعال کند و باید وقفه‌های مؤثری برای زمان استفاده از نمایشگر در نظر گرفته شود و تمرکز سیستم توصیه‌گر آن بر افزایش تعامل کاربر کاهش یابد.