اینستاگرام برای محتوای هوش مصنوعی برچسب آزمایش می کند

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از انگجت، این اپ مشغول آزمایش یک برچسب جدید در سطح حساب کاربری است که به خالقان محتوا امکان می دهد خودشان را به عنوان «تولیدکننده هوش مصنوعی» معرفی کنند.

این برچسب به طور برجسته در پروفایل های کاربران و همچنین پست ها و ریلز هایشان در اپ نمایش داده می شود. به گفته متا محتوای پست های چنین پروفایلی با هوش مصنوعی تولید یا اصلاح شده اند. برچسب های جدید متا در واقع تلاشی برای ارتقای شفافیت درباره هوش مصنوعی در اینستاگرام هستند. همچنین برچسب های جدید به طور واضح تر اطلاعات هوش مصنوعی را نشان می دهد.

اما نکته مهم تر آنکه برچسب های «تولید کننده هوش مصنوعی» کاملا انتخابی هستند. این بدان معناست که بسیاری از کاربران احتمالا با محتوای هوش مصنوعی با برچسب نامفهوم «اطلاعات هوش مصنوعی» یا حتی بدون هیچ برچسبی روبرو می شوند. این شرکت هنوز نسبت به توصیه های هیات مدیره درباره بهبود روش های ردیابی هوش مصنوعی هیچ پاسخی نداده است.

با این وجود متا خالقان محتوایی که اغلب پست های هوش مصنوعی را منتشر می کنند به استفاده از این ویژگی تشویق می کند.